« J’ai dû côtoyer mon agresseur toute l’année »

« Ils m’ont suspendue parce que j’ai poussé le gars qui me harcèle et me touche. » « On a claqué mon soutien-gorge et on a agrippé mes fesses. La directrice m’a dit : “C’est à toi de t’habiller convenablement.” » « Ils m’ont violée et filmée. J’avais 14 ans. » « J’ai dû côtoyer mon agresseur toute l’année. »