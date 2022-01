Carole Gauthier a toujours été fascinée par les tissus, leur texture, leur fabrication, un attrait qui l’a jadis amenée à faire sa robe de mariée et les robes de bal de ses filles. Récemment, elle s’est initiée au filage et au tissage de la laine. Et là, sans qu’elle s’en rende trop compte, ce qui était un loisir pour la technicienne comptable vient de changer sa vie.

Pierre Gingras Collaboration spéciale

Pour Mme Gauthier, le mot laine ne correspond pas à la définition courante : fibre à croissance continue provenant de la toison du mouton, indique le Larousse, qui ajoute aussi comme origine d’autres mammifères comme le lapin, la chèvre, le yack ou l’alpaga. Carole Gauthier, elle, tire sa laine du meilleur ami de l’homme, le chien.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Carole Gauthier file et tricote de la laine de sous-poil de chien, comme celle-ci provenant d’un samoyède. À l’arrière-plan, une pièce murale faite de poils de saint-bernard.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Carole Gauthier veut offrir des souvenirs uniques provenant de la laine fabriquée avec le poil des chiens de ses clients d’un peu partout au Québec.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le salon de toilettage de Carole Gauthier lui permet d’abord d’assurer un revenu et ainsi se consacrer entièrement à sa passion, filer la laine de chien. C’est la toiletteuse Marie-Josée Cusson qui lui prêtait main-forte lors de notre passage. 1 /3





« Quand je me suis intéressée sérieusement au filage de la laine, j’ai réalisé qu’en France, on filait parfois le sous-poil des chiens pour en faire un fil qui pouvait être tissé ou tricoté. Faire une tuque, des mitaines ou un sac comme souvenir avec le poil de son chien ou encore de son chat. J’ai trouvé l’idée séduisante. »

Souvenir animal

Elle s’initie alors au filage complexe de poil de chien sur un vieux rouet et, de fil en aiguille, affine sa technique. Puis l’idée trouve écho chez certains propriétaires de chien (et même de chat) ainsi que chez ses amis membres de l’Association des fileurs et fileuses du Québec, qui lui envoient des clients. Au point que tous ses loisirs, samedis et dimanches compris, sont désormais consacrés à filer et à tricoter. « Je suis devenue une spécialiste du souvenir animal », lance-t-elle dans un éclat de rire.

En janvier dernier, elle a même acheté un salon de toilettage à Saint-Hyacinthe pour s’assurer un revenu, rester en contact avec les animaux et se consacrer à temps plein à la laine de chien.

C’est mon projet de semi-retraite. Un coup de cœur, pas une décision vraiment logique. Mais je ne le regrette pas une seconde. Carole Gauthier

Le sous-poil est ce duvet au rôle thermique que l’on recueille quand on brosse son chien. Sa texture fine et soyeuse permet d’en faire un tissu très agréable au toucher, comme l’a constaté La Presse, plus chaud que la laine de mouton et même un peu hydrofuge, fait valoir Mme Gauthier. Il faut au moins de 100 à 150 g de poil pour faire une tuque, par exemple, ce qui peut exiger de nombreux brossages et s’étaler sur quelques mois. On utilise la toison des chiens à pelage long, mais Mme Gauthier file aussi le poil de garde, celui qui couvre l’animal. Le tissu est cependant trop rude pour être porté sur la peau.

Aujourd’hui, la matière première lui vient de dizaines de clients d’un peu partout au Québec, et elle doit même confier certains projets à des amis, faute de temps. Comme toute création artisanale, le prix varie selon l’ampleur du travail. Une cardeuse électrique lui permettra sous peu d’alléger son travail. Mais pas question toutefois de se lancer dans la confection de vêtements comme en Allemagne, insiste-t-elle. « Mon objectif est d’offrir un souvenir unique à ceux qui ont un lien affectif avec leur animal de compagnie. »