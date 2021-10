Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici différents livres… qui font du bien !

La Presse

Le bonheur en 45 leçons

Le bouddhisme a changé sa vie. Et pourrait bien changer la vôtre aussi. C’est du moins ce que souhaite Madeleine Arcand, cofondatrice de l’Espace Rose Buddha, qui vient de publier un ouvrage pratique au titre accrocheur : À 10 minutes du bonheur. Fruit de quantité de retraites, de formations (dont un cours en ligne sur les écritures bouddhistes offert par Harvard) et de certifications en yoga et en méditation diverses, elle propose ici 45 leçons de 10 minutes inspirées de principes bouddhistes. Objectif : en finir avec l’anxiété, la colère, la tristesse, la culpabilité, et enfin vivre la vie que vous souhaitez. Pour bonifier la lecture, 18 méditations audio de 5 à 15 minutes sont suggérées, offertes gratuitement sur l’appli Méditations Rose Buddha.

Silvia Galipeau, La Presse

À 10 minutes du bonheur – Moins de stress, plus de joie Madeleine Arcand Éditions de l’Homme 247 pages

Trouver et atteindre l’équilibre

Six ans après la publication de Buena vida, le récit du grave épisode de dépression qu’elle a vécu en 2011, la musicienne Florence K lance Nueva vida – Mener la danse avec un trouble de santé mentale. Elle y raconte comment, au cours des dernières années, elle a lutté contre les rechutes et vu son trouble de santé mentale évoluer – pour finalement recevoir, en 2017, un diagnostic de trouble bipolaire de type II ; en même temps, elle retournait aux études pour réaliser son rêve de devenir psychologue. Nueva vida revient sur son combat quotidien, sur ses efforts pour trouver et atteindre l’équilibre alors que la publication de Buena vida lui avait permis d’enfin lever le voile sur ce qu’elle vivait, sans honte ni tabous. Ce livre intime et sincère révèle en quelque sorte les contrecoups de cette réalisation que désormais, dans sa vie, « il y aurait un avant et un après ».

Laila Maalouf, La Presse

Nueva vida – Mener la danse avec un trouble de santé mentale Florence K Libre Expression 264 pages

Journal vraiment intime

S’il existe certes déjà de nombreuses applications pour permettre aux femmes de suivre leur cycle (qu’on pense à Clue, Glow, Eve, etc.), ce Journal intime menstruel, signé Mme L’Ovary (à qui l’on doit les fameuses culottes menstruelles), offre en réalité bien plus qu’un simple suivi. Pensez : informations sur les règles, l’ovulation, les fluctuations hormonales, trucs et astuces inclus. Le tout présenté sur un ton complice, sans tabou, à coup de « savais-tu que », « attention ! » et autres « p’tites notes vraiment importantes ». C’est sympathique et instructif, joliment illustré, en plus d’être drôlement pratique. À offrir à une jeune adolescente de votre entourage.

Silvia Galipeau, La Presse

Journal intime menstruel Mme L’Ovary et Sarah Bisson Éditions de l’Homme 156 pages

Apprivoiser ses peurs

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Rigolons avec Léon – Léon et les peurs, d’Annie Groovie

De la peur des araignées à celle des clowns en passant par la peur de décevoir, Annie Groovie et son adorable personnage Léon décortiquent 29 peurs dans ce documentaire aussi instructif que drôle. En plus d’expliquer l’origine de ces différentes craintes, l’autrice offre des conseils pour les apprivoiser. Peur des ombres ? Pourquoi ne pas les rendre amusantes en les transformant en lapin, par exemple ? Illustré de courtes bandes dessinées, ce livre bienveillant permettra aux enfants de nommer ce qui les effraie et de mieux comprendre pourquoi. « Je te souhaite de dompter tes plus grandes peurs, surtout celles qui t’empêchent de t’accomplir et de te sentir bien. […] Bon courage ! », conclut l’autrice.

Véronique Larocque, La Presse