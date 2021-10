Si certains couples se partagent leurs mots de passe et se prêtent volontiers leurs appareils (téléphone, tablette, ordinateur), donnant ainsi accès à leurs messages reçus par courriels, textos ou Messenger, d’autres préfèrent se garder « un jardin secret ». Pourquoi, et est-ce une bonne idée ?

Maude Goyer Collaboration spéciale

Parents de deux enfants de 7 et 9 ans, Mélanie Maheux et son conjoint font vie commune depuis neuf ans. Depuis le début de la pandémie, ils sont tous les deux en télétravail, à temps plein, dans leur maison de Brossard. Pour eux, la gestion commune de tous les appareils technologiques est une façon de gagner du temps… et d’éviter les oublis et les délais.

« C’est très ouvert, dit Mélanie, 31 ans. Les mots de passe sont enregistrés sur nos deux téléphones, nos deux ordinateurs portables et sur la tablette. Nous y avons accès librement, tous les deux. »

Puisque son partenaire a un horaire plus chargé qu’elle, Mélanie avoue que cela lui permet de faire les suivis de rendez-vous plus rapidement, que ce soit une convocation à l’école pour les enfants ou une réparation pour la voiture au garage.

Ça n’a jamais causé de conflits ni de malentendus. Pour nous, c’est une autre forme de communication. Je peux consulter ses courriels, son agenda, son calendrier… mais ce n’est pas avec une intention malsaine ! Je me connecte lorsque j’ai besoin de vérifier quelque chose. Mélanie, 31 ans

Cela n’ajoute-t-il pas à sa charge mentale ? Non, croit-elle. Au contraire. « On pourrait penser que ma charge est plus grande puisque je dois vérifier deux messageries, deux horaires, etc., mais je crois que cela l’allège, en fait. On ne court pas après l’information, on n’attend pas une réponse de l’autre pour régler quelque chose. »

Pascale Boudreault vit la même chose : elle partage tout avec sa partenaire… entre autres parce que celle-ci a un trouble déficitaire de l’attention. « Elle a tendance à oublier ou à tarder à me parler de différents trucs liés à notre fils de 4 ans, confie cette Montréalaise de 37 ans. Cela nous a déjà mis dans le trouble ! »

Tout partager, pour elle, semble une évidence : « Pourquoi ne pas le faire, au juste ? »

Un jardin secret

Cette question, François Bérubé, enseignant de 44 ans de Rimouski, se la pose aussi, mais à l’inverse. « Pourquoi tout partager ? À quoi ça sert ? », lance celui qui a deux enfants de 6 et 8 ans en garde partagée.

En couple depuis moins d’un an avec une nouvelle conjointe, il se demande quels seraient les besoins derrière un partage complet d’informations personnelles.

Est-ce que ce serait un besoin de voyeurisme de l’autre personne ? Un besoin de contrôle ? De la curiosité mal placée ? Si ma copine veut des informations, elle peut me le demander. Je n’ai rien à cacher, je suis un livre ouvert. Mais je veux préserver une partie de mon jardin secret. François Bérubé, 44 ans

Valérie Laliberté est du même avis. Mère de deux jeunes enfants et belle-mère de deux préadolescents, elle préfère garder une saine distance avec les communications de son conjoint, entre autres en ce qui concerne ses beaux-enfants. « Je n’ai pas à connaître toutes les discussions que mon conjoint a avec son ex, explique la quadragénaire de Sherbrooke. On est dans une relation transparente et de confiance, mais c’est important que j’aie mes choses à moi, et lui, les siennes. »

Elle souligne que la nature de leur travail professionnel joue également dans leur décision : ils sont tous les deux fonctionnaires au gouvernement fédéral. « Nous sommes très sensibilisés à la sécurité informatique, dit-elle. Et il ne faut pas oublier qu’un conflit ou une séparation, ça peut arriver ! »

Myriam Saidi en sait quelque chose : elle a vécu une séparation difficile… où son ex-conjoint a fouillé dans son téléphone pour effacer des messages compromettants qu’il lui avait envoyés. « Je voulais les conserver pour notre dossier devant le médiateur, laisse tomber cette mère de deux adolescents. Pour moi, c’est clair : je ne partagerai plus jamais mes mots de passe ! »

La sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée croit que c’est « très bon signe de donner accès à ses appareils » à son conjoint ou à sa conjointe. Pourquoi ? « Dans une relation de confiance, on ne fouille pas dans les choses de l’autre, à moins que ce soit dans un souci pratique, pour gérer quelque chose, par exemple, souligne la spécialiste des relations de couple. Mais si l’une des deux personnes a un doute, et qu’elle ne trouve pas de certitudes apaisantes pour répondre à ce doute, alors elle va interpréter que l’autre a quelque chose à cacher. Elle ne sera pas sécurisée. »

Or, le sentiment de sécurité est la base d’une relation d’amour bâtie avec authenticité, intégrité et honnêteté, indique Mme Lavallée. « La vraie question, c’est : pourquoi je tiens à garder quelque chose pour moi, à avoir mon petit monde à part ? avance-t-elle. Le partage des mots de passe est une façon de démontrer notre confiance, notre transparence, de nourrir l’intimité dans une relation riche et vaste, sans masque. »