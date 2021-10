Chroniques

Les mots d’amour de mon quartier

« L’autre fois, je me suis arrêtée dans un jet de soleil, au coin de la rue. J’ai laissé les rayons me peindre d’or et j’ai fermé les yeux en imaginant que les passants sauraient voir mes cheveux scintiller. Un jour, il se pourrait que je prenne tout simplement en feu. »