Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique… qui fait du bien !

Silvia Galipeau La Presse

Marie-France-Lou Lemay La Presse

Des ateliers dans les coulisses de l’agriculture urbaine

Les fermes Lufa ont décidé d’ouvrir leurs portes, ou plutôt leur toit (!), aux curieux en y créant un espace communautaire, où se tient désormais chaque week-end une panoplie d’ateliers. Au menu, en plein cœur d’Ahuntsic, dans les semaines à venir : initiation aux sciences de l’environnement, confection de pommes au caramel, peinture sur céramique, décoration de citrouille, etc. Réservations requises. Les tarifs varient selon les activités (entre 8 et 23 $ par personne environ). À noter : les profits seront versés au programme de dons directs des fermes Lufa, pour les familles dans le besoin.

Prévenir l’anxiété sur TikTok

La deuxième édition de la campagne « Respire. Laisse pas ton stress avoir le dernier mot ! » déménage cette année sur TikTok. Objectif ? Rejoindre les jeunes là où ils sont, avec humour et légèreté (grâce à des sketchs brefs et directs, gracieuseté de Rosalie Vaillancourt, Mehdi Bousaidan et Massi Mahiou), pour les sensibiliser à la question, et surtout leur offrir des pistes de solution. Née d’une collaboration entre la Fondation André-Boudreau et le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, la campagne cible cette année tous les jeunes, y compris ceux du primaire, malheureusement loin d’être immunisés contre l’anxiété. La plateforme de la campagne a été bonifiée en ce sens, offrant plusieurs nouveaux outils pour les plus petits (respiration profonde, thermomètre des émotions, les écrans et moi : réflexion, etc.), mais aussi les plus grands (pacte cellulaire, signes que les écrans prennent trop de place, etc.).

Pour se sentir moins seule

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Une année en congé, de Valérie Caron

Le congé de maternité est tout… sauf un congé ! Les premières (et dernières) fois, le quotidien, la routine, tout est à apprivoiser. Bonne nouvelle, les nouvelles mamans ont un nouveau petit guide sympathique pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur vie. Le livre Une année en congé présente une centaine de courtes histoires (toutes authentiques… et parfois embarrassantes) de l’accouchement jusqu’au retour au travail. Allaitement, manque de sommeil, relations avec les amis et la famille, baby blues, premières sorties, le livre aborde une panoplie de sujets avec le sourire pour réconforter les parents.