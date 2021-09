Société

De plus en plus d'écoles adoptent l'uniforme non genré

Presque un an après que des garçons ont porté la jupe pour dénoncer la pression sociale qui pèse sur les filles et appeler à une plus grande tolérance, plusieurs écoles du Québec adoptent l’uniforme non genré. La longueur de la jupe, l’autre revendication du mouvement, reste toutefois bien réglementée.