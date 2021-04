Un an après la diffusion de sa minisérie documentaire Ciao plastique !, Evelyne Charuest publie un livre sur son expérience familiale.

Valérie Simard

La Presse

Pendant un an, cette chroniqueuse culturelle à Radio-Canada a tenté de sortir le plastique de sa vie (et de celle de son mari et de ses deux enfants !), non sans plusieurs écueils. Tout comme la série, le livre Ciao plastique ! – Peut-on vraiment s’en passer ? se veut un témoignage personnel, mais aussi un guide plus étoffé sur les solutions de rechange à cette matière omniprésente dans nos maisons. Avec différents experts, l’autrice réfléchit également à l’industrie du plastique et aux limites du système de recyclage en place au Québec. Pour ceux et celles qui l’ont ratée, la minisérie est toujours offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Ciao plastique ! – Peut-on vraiment s’en passer ?

Evelyne Charuest

Éditions de l’Homme

176 pages