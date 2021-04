Société

Gala des prix et distinctions de l’OAQ

Des visions architecturales primées

Derrière le bâti, il y a toujours des femmes et des hommes. Ceux qui érigent des idées et jonglent avec formes et matériaux ont été récompensés, jeudi soir, dans le cadre des Prix d’excellence en architecture de 2021. Pas moins de 11 distinctions ont été décernées par l’Ordre des architectes du Québec (OAQ), au cours d’un gala virtuel qui a récompensé des réalisations, elles, bien tangibles.