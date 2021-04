Vos enfants sont en congé ? Voici quelques suggestions d'activités pour les occuper pendant les prochains jours.

Illumi en rappel

Illumi reprend du service. Jusqu'au 11 avril, une édition spéciale printanière du « plus grand parcours multimédia son et lumière au monde », selon son producteur Cavalia, est proposée à pied ou en voiture, à Laval. C’est le report du couvre-feu à 21 h 30 qui permet cette renaissance de l’activité nocturne. Environ 450 000 visiteurs ont parcouru Illumi depuis octobre dernier. La réservation des places en ligne est obligatoire.

> Consultez le site d'Illumi

— Marie Allard, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON AMÉRINDIENNE C’est le temps des cocos plumés à la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire !

Des cocos plumés à Mont-Saint-Hilaire

Comme chaque année, à l’occasion de la fête de Pâques, la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire invite les enfants, petits et grands, à participer à la Chasse aux cocos plumés les 2 et 3 avril. L’activité, conçue dans le respect des normes sanitaires, permet aux enfants de vivre une expérience unique sur les sentiers de l’érablière ancestrale, en suivant les pistes laissées par Wapocw, le lièvre qui habite le bois local… Sur leur chemin, ils trouveront des indices et devront répondre à des questions sur les savoir-faire des Premières Nations, en plus de participer à des jeux d’adresse. Une chasse éducative, ludique et gourmande.

Coût 12 $ + taxes par enfant.

Pour réservation ou pour plus d’information : la Maison amérindienne, au 450 464-2500

— Éric Clément, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES JARDINS ROUTE DES GERBES D’ANGELICA Les jardins Route des gerbes d’Angelica, à Mirabel, ont mis de côté la chasse aux œufs cette année, et invitent les familles à une autre sorte d’activité : une randonnée dans leurs sentiers tout en cherchant des réponses à des énigmes, des charades et des devinettes.

Randonnée et devinettes

Les jardins Route des gerbes d’Angelica, à Mirabel, ont mis de côté la chasse aux œufs cette année, et invitent les familles à une autre sorte d’activité : une randonnée dans leurs sentiers tout en cherchant des réponses à des énigmes, des charades et des devinettes. À leur arrivée, les enfants reçoivent un petit cadeau et un carnet pour noter leurs réponses. Après une marche au grand air, il est possible de se sucrer le bec avec un beigne maison, une brioche ou un chocolat chaud. L’activité est offerte vendredi, samedi, dimanche et lundi, de 10 h à 17 h 30, selon une plage horaire prédéterminée de 90 minutes. Il est « fortement recommandé » de réserver, selon le site internet de Route des gerbes d’Angelica. Coût : 23 $ par auto.

> Consultez le site des jardins Route des gerbes d'Angelica

— Alexandre Vigneault, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR GREGG MUSIQUE Arthur L'aventurier propose deux spectacles virtuels, samedi et dimanche, à 10 h, au cours desquels il transportera les enfants en Australie et au Costa Rica.

Arthur L’aventurier, virtuel et interactif !

On ne peut pas voyager, mais nos petits peuvent quand même partir à l’aventure dans les pas d’Arthur L’aventurier. L’explorateur propose deux spectacles virtuels, samedi et dimanche, à 10 h, au cours desquels il transportera les enfants en Australie et au Costa Rica. Il promet des images splendides et des chansons entraînantes. Les enfants pourront aussi poser des questions à Arthur et lui demander leur chanson favorite au cours de ces deux spectacles, qui pourront être regardés de nouveau pendant cinq jours après leur diffusion initiale. Seuls 200 billets sont en vente et un forfait est offert à ceux qui se procurent un billet pour les deux spectacles.

> Consultez le site d'Arthur L'aventurier

— Alexandre Vigneault, La Presse