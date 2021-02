Avec plus d’une centaine d’activités et évènements ludiques en ligne, le festival Montréal joue se moque de la pandémie grâce à une programmation variée de jeux à faire à la maison, peu importe où l’on se trouve ! Le thème cette année ? « Montréal joue… à la maison ! »

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Ainsi, les Bibliothèques de Montréal ont organisé la neuvième édition du festival en s’associant à plusieurs intervenants qui ont redoublé d’imagination pour que l’on puisse jouer pendant la relâche, et même avant.

Dès maintenant et jusqu’au 7 mars, jeunes et moins jeunes sont invités à participer à des jeux-questionnaires, bingos et aventures interactives en ligne. On pourra même assister à un spectacle d’improvisation mêlant bédéistes et artistes de la scène. L’équipe du site jeux.ca sera aussi dans le coup avec du contenu en direct sur sa chaîne Twitch. Il sera possible de participer à une enquête en ligne via le site de l’Agence Friedman.

Les amateurs de jeux de rôle ne seront pas en reste ; on peut déjà s’inscrire au Festival Draconis, qui propose du 26 au 28 février un vaste programme en ligne de scénarios en tout genre, en plus de présenter des panels réunissant marchands, créateurs et organisations. Ceux qui voudront pousser l’audace jusqu’à tenter l’expérience du jeu grandeur nature pourront par ailleurs participer à une séance virtuelle dont l’enjeu sera la sauvegarde d’une nouvelle colonie terrienne en orbite autour de Vénus.

