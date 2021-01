On parle de santé mentale

Tu vas mal ? Normal !

C’est ce qu’on appelle tomber pile, à temps, franchement : Télé-Québec lance mercredi une série de 36 capsules dynamiques, drôles, et surtout pédagogiques, pour démythifier la santé mentale et en finir avec ce tabou mal placé. Le public cible : les adolescents, dont les besoins sont, on le sait, de plus en plus criants.