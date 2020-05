PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

« Depuis des années, on est occupés tout le temps et tout d’un coup, avec la pandémie, on n’avait plus de plan, raconte Geneviève Bouthot, designer de mode et artiste. Dès les premières journées, j’ai cherché avec mes filles, qui sont particulièrement douées pour les arts, un projet de confinement qui donnerait un sens à l’isolement que nous vivons, qui nous rapprocherait de nos concitoyens, qui amènerait du positif dans leur quotidien et le nôtre. »