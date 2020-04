Nautilus Plus offre un accès gratuit et illimité à sa plateforme « UltimeFit » jusqu’à la fin de la crise au Québec.

(Montréal) Le confinement vous rend dingue au point que vous envisagez de repeinturer la salle de bain pour la troisième fois en deux ans ou de démonter votre aspirateur « juste pour voir » ?

Jean-Benoit Legault

La Presse canadienne

Il y a pourtant des façons beaucoup plus simples de passer le temps pendant cette période difficile.

En voici douze gratuites (ou presque).

1. Participez à un quiz en ligne

La boutique Randolph du comédien Normand d’Amour, organise des quiz sur Facebook et fait tirer des prix chaque semaine.

> Consultez la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/1067572046958348/

2. Assistez à des concerts de l’OSM

L’Orchestre symphonique de Montréal rediffuse ses concerts en ligne les lundis, mercredis et vendredis.

> Consultez le site de l’OSM : https://www.osm.ca/fr/ecouter-et-visionner/

3. Assistez à un spectacle de Metallica

Le légendaire groupe Metallica offre sur ses plateformes web plusieurs spectacles des dernières années. Un nouveau arrive tous les lundis soirs.

> Consultez la page Facebook de Metallica : https://www.facebook.com/pg/Metallica/posts/

> Consultez la chaîne YouTube de Metallica : https://www.youtube.com/user/MetallicaTV/featured

4. Assistez à une comédie musicale

Sir Andrew Lloyd Weber présente certaines de ses comédies musicales les plus célèbres sur YouTube (tous les vendredis à 19 h, pour une durée de 48 heures).

> Consultez la chaîne YouTube The Shows Must Go On ! : https://www.youtube.com/channel/UCdmPjhKMaXNNeCr1FjuMvag

5. Allez au Cirque

Le Cirque du Soleil offre du contenu en ligne gratuitement, dont au moins deux vidéos d’une heure présentant les faits saillants de certains spectacles.

> Consultez le site du Cirque du Soleil : https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect

6. Allez au cinéma (ou faites-le venir à vous)

Ses salles étant fermées, la chaîne Cineplex propose de louer en ligne (parfois pour aussi peu que 4,99 $) des dizaines de films, dont les nouveautés de l’heure.

> Consultez le site de Cineplex : https://store.cineplex.com/

7. Pratiquez l’ornithologie

QuébecOiseaux rend accessible gratuitement le contenu numérique de son magazine. Vous pourrez ensuite participer au programme « Des oiseaux à la maison » du scientifique en chef du Québec.

> Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux : https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/nous-aider/devenir-membre/covid19/sign-up

> Participez au programme Des oiseaux à la maison : https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/programmes/des-oiseaux-a-la-maison

8. Remettez-vous en forme

Nautilus Plus offre un accès gratuit et illimité à sa plateforme « UltimeFit » jusqu’à la fin de la crise au Québec.

> Consultez le site de Nautilus Plus : https://www.ultimefit.com/

9. Améliorez vos techniques de photo (en anglais)

La compagnie Nikon propose de multiples cours en ligne.

> Consultez le site de Nikon : https://www.nikonevents.com/us/live/nikon-school-online/

10. Laissez un auteur faire la lecture à vos enfants (en anglais)

Certains des auteurs de livres pour enfants les plus connus de la planète collaborent avec l’UNICEF et font la lecture de leurs créations.

> Consultez le site de l’UNICEF : https://www.unicef.org/coronavirus/read-the-world

11. Pratiquez la méditation

Le temps de la crise, au moins deux applications — HeadSpace et Sanvello — offrent gratuitement du contenu qui serait autrement payant. Sur Android et iOS.

> Consultez le site de HeadSpace : https://www.headspace.com/fr

> Consultez le site de Sanvello : https://www.sanvello.com/

12. Faites de la musique

Il existe de multiples cours gratuits de musique en ligne, peu importe votre instrument de prédilection. Il suffit de chercher pour trouver.