Je me sens souvent seule et angoissée. Je ne peux pas jouer avec des vraies personnes. Avec FaceTime, je peux au moins voir mes amies. Je peux passer plus de temps avec ma famille et dormir un peu plus. Ma (vraie) prof me manque. Je suis parfois si fâchée contre le virus que j’ai juste le goût de pleurer et de crier. Pour me calmer, j’écoute de la musique telle que Casse-Noisette et je fais une séance de méditation avec mes chats. Je fais l’école à la maison. En résumé, la COVID-19, c’est comme la nuit : c’est parfois beau et souvent triste.