PHOTO FOURNIE PAR JOCELYNE VERRETTE

5 à 7 « pimpé » : Dans la famille de Jocelyne Verrette (en bas à gauche), on fait désormais des 5 à 7 virtuels avec WhatsApp. Mais pas que pour se parler. En plus de se donner des nouvelles et de s’échanger les dernières blagues du jour, la famille a joué à ABC-trouver (pour impliquer les enfants) et se promet même de tenter sous peu le karaoké !