New York noie son stress dans l’alcool

(New York) Pour oublier le coronavirus, un petit verre ? Ou deux, ou trois ? Les ventes de vin et d’alcools ont augmenté avec la montée du stress et de l’anxiété à New York, épicentre de l’épidémie aux États-Unis, où les cocktails virtuels ont supplanté le traditionnel « Happy Hour ».