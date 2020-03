En cette période de crise, il est plus crucial que jamais d’encourager nos entreprises locales… virtuellement. Nous proposons ici une liste d’idées qui sera régulièrement mise à jour de produits locaux pour toutes les occasions et les goûts, à découvrir et commander en ligne.

Pour s’alimenter

Bête à pain

Les trois adresses de la Bête à pain (Ahuntsic, Griffintown et Laval), leur propriétaire Marc-André Royal et ses 50 employés continuent de travailler fort pour servir les clients, sept jours sur sept. On continue de s’y rendre pour s’approvisionner en pain et autres viennoiseries. Dès le 26 mars, les trois adresses offriront un menu pour emporter – soupes, quiches, tatakis et poulet au beurre, entre autres – et la livraison sera disponible sept jours sur sept. On appelle au 514 507-7109 pour passer sa commande.

https://www.labeteapain.com/

La Bête Steakhouse

À Québec, La Bête Steakhouse a fermé sa salle à manger, mais offre toujours sur sa boutique en ligne la possibilité de commander plusieurs coupes de viandes, des huîtres, tartares et sauces. Des paniers de légumes frais sont aussi proposés. On commande en ligne et on se rend directement au comptoir sur place pour ramasser le tout.

https://labete.ca/steakout/

PHOTO TIRÉE DU WEB Cook it lance un service de garde-manger à commander en ligne.

Cook it

L’entreprise québécoise spécialisée dans le prêt-à-cuisiner se relève les manches ! Elle offre dès maintenant à ses abonnées un service en ligne composé de plusieurs essentiels pour le garde-manger, que des produits québécois – savon à main de The Unscented Compagny, lait de Henrietta, pain de Première Moisson… D’ailleurs, Cook it prévoit embaucher 200 personnes supplémentaires pour répondre à la demande. Vous pouvez envoyer votre CV au rh@chefcookit.com.

https://www.chefcookit.com/

L’Échoppe des fromages

À Saint-Lambert, la populaire fromagerie offre désormais la livraison à domicile dans les environs pour tous ses produits – fromages fermiers, saucissons, pâtés, pain –, des plats cuisinés divers et des aliments de base comme des œufs ou du beurre fermiers, de la farine, etc.. Livraisons les mercredis et vendredis, commande par texto, téléphone ou courriel.

https://www.facebook.com/lechoppedesfromages/

L’ÉPIcerie de l’Épi

À Trois-Rivières, Épi, buvette de quartier se transforme dès le 24 mars, en ÉPIcerie de quartier durant la crise. On y propose une « épicerie clé en main » avec du prêt-à-manger, produits de boucherie et boulangerie, des pâtes fraîches et une belle liste de vins pour emporter. Ouvert du mardi au samedi, commandes via téléphone ou Facebook, commandes à ramasser entre 16 h et 18 h (livraison à Trois-Rivières à venir).

https://www.facebook.com/epibuvette/

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’épicerie Loco offre désormais la livraison à domicile.

Épicerie Loco

L’épicerie LOCO, spécialisée dans le vrac et le zéro déchet, a lancé officiellement son service de livraison à domicile et continue aussi d’opérer ses adresses d’Ahuntsic, de Villeray et de Verdun. On peut commander plusieurs produits alimentaires, corporels ou nettoyants (dans des pots consignés ou sacs de papiers bruns), préparés à l’entrepôt avec les plus grandes mesures d’hygiène, promet-on. Livraison au coût de 5 $ (ou gratuite pour commandes de 50 $ et plus), offerte dans un rayon de 2 à 4 km, selon l’épicerie.

https://epicerie-loco-ahuntsic.square.site/?fbclid=IwAR2h0M5eNCd_L1HrW8jkbYpnoCK_Db1JeNS0d2Cj6-_ujdNOI6ls-CclxTE

PHOTO TIRÉE DU WEB Hector Larivée propose désormais des paniers aux particuliers, à commander en ligne.

Hector Larivée

Depuis le début de la semaine, Hector Larivée propose une nouvelle plateforme de commandes en ligne pour les particuliers. Paniers de fruits, légumes et produits laitiers sont proposés, à 20 $ chacun. On vient les ramasser du lundi au dimanche de 9 h à 17 h, directement à l’entrepôt situé au 1755 rue Bercy.

https://hectorlarivee.com/nouvelle-plateforme-en-ligne-de-commandes-pour-les-particuliers/

Le Grand Marché de Québec

Le Grand Marché de Québec a annoncé aujourd’hui, mardi, sa collaboration avec la plateforme Mon quartier en boîte afin d’offrir la possibilité au public de commander en ligne divers produits offerts au marché et de se les faire livrer à vélo à leur résidence (du mercredi au samedi, dans la zone urbaine de Québec). De nombreuses boîtes thématiques seront proposées, alors que le magasin général du Grand Marché, Panier & Pignons, offre de son côté des produits de base comme du lait et des œufs.

https://www.legrandmarchedequebec.com/fr/

Réseau des fermiers de famille

Ce réseau réunissant 131 producteurs au Québec et au Nouveau-Brunswick vient de lancer la saison d’abonnement été 2020 à ses paniers de légumes biologiques. Une belle façon d’encourager les producteurs locaux tout en s’imaginant, cet été, en train de cuisiner un bon repas pour toute sa famille et ses amis !

https://www.fermierdefamille.org/

Viandes Chicoine

La boucherie de Granby offre désormais la livraison partout au Québec et gratuitement pour toutes commandes de 100 $ et plus. La viande surgelée est offerte à la pièce – coq au porc, filet mignon AAA, saucisse maison…-ou en boîtes assorties Chic Mix. Commandes en ligne, livraison du mercredi au vendredi.

https://www.viandeschicoine.ca/?v=c4782f5abe5c

Pour se gâter

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Envie de macarons ? La Boutique Point G offre ses macarons pour emporter.

Boutique Point G

Envie folle de macarons colorés pour ajouter de la couleur à votre vie ? La Boutique Point G, située sur Mont-Royal Est, offre la possibilité d’en commander en ligne ou de simplement passer à la boutique directement pour en emporter (tous les jours, de midi à 18 h). Jusqu’au 26 mars, les macarons sont offerts à seulement 1 $ (pour les commandes en ligne seulement).

https://boutiquepointg.com/pages/macaron-week-end-fr

Choco chocolat

La chocolaterie de Joliette a mis sur pied en quelques jours une toute nouvelle boutique en ligne pour ses clients. La livraison de douceurs chocolatée est offerte partout dans Lanaudière (gratuite à partir de 60 $ avant taxes). On peut également ramasser sa commande (sans contact !) en boutique, du lundi au samedi de 11 h à 16 h .

https://chocochocolat.ca/

PHOTO TIRÉE DU WEB La boîte « Tout Québec », un coffret 100 % local proposé par État de choc.

État de choc

Spécialisée dans le chocolat « bean-to-bar », la chocolaterie État de Choc est fermée, mais offre la livraison via sa boutique en ligne. On y trouve les fins chocolats de l’entreprise, mais aussi plusieurs marques de « bean-to-bar » québécoises comme Palette de bine et Chocolats Monarque et les tartinades de Allo Simone. À essayer : la boîte « Tout Québec », un coffret 100 % local (85 $).

https://www.etatdechoc.com/fc/achat-local/

Juliette et Chocolat

La populaire chocolaterie offre la livraison gratuite de ses produits partout au Canada avec tout achat de 49 $ et plus. Idéal pour faire une razzia de chocolats, brownies, caramels et fondues !

https://www.julietteetchocolat.com/collections/tout-nos-produits

M & Mme Chocolat

La petite boutique du quartier Petite-Patrie offre la possibilité de commander en ligne ses délicieuses créations chocolatées – dont la nouvelle collection de Pâques – livrées les samedis et dimanches.

https://www.mmmechocolat.com/

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Squish livre tous ses bonbons et jujubes à votre porte.

Squish

La confiserie québécoise offre tous ses délicieux jujubes et bonbons en livraison partout au Québec. Il y a même des trousses « réconfort maison », dont une boîte-cadeau édition Licornes ! Pour ajouter un peu de magie dans votre quotidien.

https://fr.squishcandies.ca/

Pour s’abreuver

Camellia Sinensis

Quoi de mieux qu’un bon thé pour se revigorer corps et esprit ! L’entreprise québécoise spécialisée en thé garde ses trois boutiques de Montréal et Québec ouvertes de 11 h à 17 h tous les jours et offre la livraison via sa boutique en ligne.

https://camellia-sinensis.com/fr

Club Kombucha

Connue pour ses jolies canettes colorées de kombucha, Club Kombucha propose dès maintenant la livraison de caisses de 12 ou 24 canettes (40 $ ou 65 $) avec ses saveurs baies, gingembre et pamplemousse (caisses mixtes acceptées). La livraison est offerte à Montréal et sur les rives sud et nord, commandes via Facebook ou courriel.

https://www.facebook.com/clubkombucha. mtl/

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les produits de Dose sont offerts sur la boutique web de l’entreprise.

Dose

Dose continue d’offrir ses jus frais pressés, ses smoothies et ses délicieux laits de noix sur sa boutique en ligne (ou via téléphone), avec livraison à votre porte. Bonne idée : les « packs » sont aussi des cadeaux idéaux à envoyer à nos travailleurs de la santé et autres services essentiels.

https://dosejuice.com/fr/

MushUp

Les cafés MushUp sont élaborés avec des grains de café de qualité enrichis avec des champignons médicinaux comme le reishi, qui aiderait à renforcer le système immunitaire tout en diminuant l’anxiété – pratique par les temps qui courent ! L’entreprise québécoise offre la livraison via sa boutique en ligne.

https://mushup.ca/

PHOTO DAVID BOILY Le café Pista offre la livraison de ses sacs de cafés en grains.

Th3rdwave Coffee et autres cafés indépendants

En manque du café de votre torréfacteur favori ? La plateforme Th3rdwave, dédiée aux cafés indépendants et de spécialités, tient sur son site une liste de cafés offrant la livraison à domicile comme le Café Pista, Audacieuse Vanille, la Finca, Hélico et Structure Torréfacteurs. D’autres cafés indépendants comme cafés Saint-Henri, Café Barista et Paquebot (Zab Café) offrent également la livraison.

https://www.th3rdwave.coffee/fr/

https://sainthenri.ca/

https://www.cafepista.com/

https://zabcafe.com/

Pour se vêtir

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK CRÉDIT CINDY BOYCE Plusieurs morceaux de la collection d’été d’atelier b sont offerts en prévente sur le web.

atelier b

Spécialisée en mode éthique et écoresponsable, atelier b planche actuellement sur un projet qui lui permettra d’aller encore plus loin. La marque a d’ailleurs demandé à ses clients qui voudraient se départir d’un morceau usagé signé atelier b de le garder en attendant le dévoilement du dit projet. En attendant, plusieurs morceaux de la collection d’été sont en prévente. On utilise le code STAYHOME pour une livraison gratuite au Canada.

https://atelier-b.ca/

Bodybag by Jude

Voilà plus de 20 ans que la designer Judith Desjardins a lancé sa ligne de vêtements. Sa collection Printemps-Été 2020 met de l’avant de jolis imprimés d’inspiration tropicale qui nous font rêver au soleil en attendant la fin de la quarantaine. Livraison et retours gratuits en utilisant le code promo MERCIDEVOTRESUPPORT.

https://www.bodybagbyjude.com/fr/

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La nouvelle collection Prélude, par Camillette Bijoux.

Camillette Bijoux

On aime les bijoux délicats et élégants et faits à la main, à Montréal, de Camillette Bijoux, dont sa nouvelle collection Prélude, à découvrir sur la boutique en ligne de l’entreprise. Livraison gratuite au Canada avec le code FREECA2020.

https://fr.camillette.com/collections/prelude/Pr % C3 % A9lude

Cœur de loup

La marque basée dans la ville de Québec lance progressivement en ligne ces jours-ci sa nouvelle collection printanière et offre 15 % de rabais sur les nouveautés. Pour se faire un petit cadeau pas trop dispendieux, on vous suggère le mignon foulard à fleurs, à attacher à votre queue de cheval ou à votre cou (20 $). Livraison gratuite.

https://coeurdeloup.ca/collections/printemps-ete-2020

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La nouvelle collection printanière de Dime Mtl est disponible en ligne.

Dime Mtl

La marque de skateboard Dime Mtl est sans contredit une des marques cool de l’heure. Les ados (et bien des parents) seront contents de mettre la main sur un de leur crewneck, track pants ou t-shirts. Ça les fera patienter en attendant la réouverture du skatepark !

https://dimemtl.com/collections/all

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Les chouchous en velours de la marque Gibou.

Gibou

Cheveux gras ? Pas de souci, un chouchou et hop ! Le tour est joué. Ceux en velours proposés par l’entreprise montréalaise Gibou sont mignons comme tout et vous aideront à garder la tête haute, malgré les soucis (13 $) ! D’ailleurs, chaque commande envoyée dans les prochains jours contiendra un dessin à numéro.

https://fr.gibou.ca/

Headster Kids

Elles sont pas mal chouettes, les casquettes de Headster Kids, avec les motifs ludiques et colorés de la nouvelle collection printanière. Avec le soleil qui sort son bout du nez, elles seront utiles lors de vos marches quotidiennes (en famille seulement, bien entendu !). Livraison gratuite sur commandes de 40 $ et plus.

PHOTO TIRÉE DU WEB La toute première collection de Lachapelle atelier est offerte actuellement à 30 % de rabais.

Lachapelle atelier

Cette nouvelle marque montréalaise a comme mission de promouvoir la beauté sous toutes ses formes et propose des pièces confortables et stylées offertes en taille plus (1x à 4x). Alors que l’équipe planche sur sa collection printanière, la marque offre 30 % de rabais sur sa toute première collection. Livraison gratuite sur commande de 100 $ et plus.

https://www.lachapelleatelier.ca/

Little Yogi

Derrière cette marque québécoise, un duo mère-fille qui crée des jolies pièces pour enfants, des modèles évolutifs et unisexes fabriqués à partir de matières naturelles. Parce que c’est loin d’être évident pour les nouveaux parents (et ceux qui le deviendront bientôt !) en ce moment, voilà une belle idée de présent qui fera plaisir. À découvrir : la nouvelle collection Hey Joshua, ses motifs craquants et couleurs sorbet déclinés sur des dormeuses, salopettes, shorts, pantalons style Harem, etc..

https://www.littleyogicompany.com/

PHOTO TIRÉE DU WEB CRÉDIT FELIX RIOUX La nouvelle collection printanière de M0851 est offerte en ligne.

M0851

L’entreprise québécoise spécialisée dans les sacs, accessoires et vestes de cuir préparait l’ouverture imminente de sa boutique phare au Centre Eaton. En attendant, on peut commander en ligne la nouvelle collection printanière qui se décline en jolies couleurs de saison comme le bleu ciel, le jaune sable et le corail.

https://www.m0851.com/m0_cad_fr/

PHOTO TIRÉE DU WEB Mistral Parade, une belle découverte en mode locale.

Mistral Parade

Une lectrice a apporté à notre attention cette jolie marque que nous ne connaissions pas, dont les vêtements sont fabriqués à Montréal dans le respect de Dame Nature. Les créations ont beaucoup de style, même si certaines demandent un bon investissement. On avoue craquer pour le « une-pièce » Nouveau Monde en Tencel avec son haut blousant à dos ouvert et ses pantalons style palazzo.

https://mistralparade.com/

Pop Up Solidaire

Cette très inspirante initiative prend la forme d’un marché virtuel pour soutenir les artisans d’ici, dont plusieurs devaient participer à des marchés, expos et pop up au courant des prochaines semaines et mois. Jusqu’au 13 avril, on magasine directement sur la page Facebook (section Boutique) pour découvrir ce qui se fait de mieux ici. À chaque semaine, sa thématique : Maison (jusqu’au 29 mars) ; Self Love (30 mars au 5 avril) ; Juste du beau (6 au 13 avril).

https://www.facebook.com/popupsolidaire/

Station Service

La boutique Station Service se spécialise dans la location et la vente de vêtements et accessoires québécois. Pour la location, on repassera, mais on peut se rendre sur la boutique en ligne de l’entreprise afin de faire du lèche-vitrine virtuel de dizaines de créateurs inspirants qui créent et fabriquent ici. Actuellement, la livraison est gratuite au Canada (code : #TAKECARE) et elle se fait à vélo sur l’île de Montréal. Il y a même une section spéciale Stay Home avec des produits comme des vêtements d’intérieur, bougies et produits corporels.

https://stationservice.co/pages/politique-speciale-covid-19

Pour la maison

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK À défaut de pouvoir se rendre chez Bref Mtl pour voir l’exposition sous la thématique « Ménage du printemps », on la découvre en ligne.

Bref Mtl

L’espace-boutique Bref Mtl avait prévu de faire du Ménage du printemps la thématique de sa prochaine exposition en boutique. Si le lancement n’a pas lieu physiquement, il a été fait de façon virtuelle la semaine dernière. Une tonne de jolies créations inspirantes sont à y découvrir… De quoi vous donner des envies de faire le grand ménage de votre maison. Livraison gratuite au Québec avec le code PROMOVIRUS

https://brefmtl.com/

GOM. MEE

Cette entreprise québécoise se spécialise en produits non toxiques et hypoallergéniques pour nourrissons, enfants et adultes, dont des produits destinés à la peau eczémateuse ou au soin de la croûte de lait, et aussi en divers nettoyants et désinfectants pour la maison, une catégorie de produits sans aucun doute très populaire ces temps-ci !

https://www.conceptgommee.com/

PHOTO TIRÉE DU WEB Une création d’Atelier Make offerte sur la plateforme Fabrique 1840 chez Simons.

Fabrique 1840

Propulsé par Simons, le projet Fabrique 1840 se veut un lieu de rencontre des créateurs et artisans canadiens. Vraiment de belles trouvailles sont à faire sur la boutique en ligne, des accessoires en bois de Beau Grain aux peluches de Petit Loulou en passant par les ludiques veilleuses de Veille sur toi et les superbes céramiques minimalistes d’Atelier Make.

https://www.simons.ca/fr/fabrique-1840--8737

PHOTO TIRÉE DU WEB L’illustration « Vin magique » par Benoît Tardif de chez Paperole est offerte en édition limitée.

Paperole

Parce qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer, on adore cette affiche « Vin magique » illustrant un buveur solitaire, par Benoît Tardif de chez Paperole (édition limitée à 50 exemplaires, 45 $). L’entreprise montréalaise spécialisée en illustration et papeterie propose aussi des kits pour enfants ou adultes de lecture et activités. Rabais de 15 % avec le code MAISON.

https://www.paperole.com/

Raised by Wolves

La marque montréalaise Raised by Wolves est plutôt connue pour ses vêtements, mais on aime l’idée de son « kit » de la quarantaine, qui comprend cinq carnets de notes, des crayons, des autocollants et, au choix, une chandelle, de l’encens ou… du papier à rouler et son plateau. Chacun son confinement ! Livraison gratuite.

https://raisedbywolves.ca/