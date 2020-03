Les fêtes d’enfants au temps du confinement

Ce n’est pas le temps de faire le party, a martelé le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. Adieu donc les fêtes d’enfants avec invités prévues depuis quelques semaines. Le clown est triste ? Mais non voyons ! Trucs et conseils pour célébrer autrement et expliquer aux enfants le pourquoi du comment.