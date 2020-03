Pour reprendre notre souffle, faire le plein d'énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Outil pédagogique

C’est quoi, la maladie ?

Une carie, une scoliose, la maladie d’Alzheimer, qu’est-ce que ça mange en hiver ? Des questions les plus simples aux plus complexes trouvent réponse dans de sympathiques petites capsules, à la fois claires, imagées et drôles, baptisées Demande à Tidoc. Diffusées sur les ondes de TFO et sur ses plateformes numériques, les 52 capsules de moins de trois minutes s’adressent aux enfants de 6 à 9 ans. À noter : Tidoc est aussi un jeu pour la famille, gratuit, amusant et surtout pédagogique, pour maîtriser les règles d’hygiène de base et comprendre du même coup les plus grandes pathologies. Sur sa page Facebook, Tidoc propose aussi un quiz pour démystifier la COVID-19.

— Silvia Galipeau, La Presse

Boutique

PHOTO FOURNIE PAR POCHE ET FILS Poches & Fils ouvre sa première boutique, au cœur de son atelier.

Dans l’atelier Poches & Fils

La sympathique marque Poches & Fils, célèbre pour ses poches ludiques et colorées sur les t-shirts, ouvre sa première boutique au cœur de son atelier de la rue Parthenais, à Montréal. On pourra ainsi découvrir le monde de la jeune entreprise québécoise fondée en 2015 et qui a déjà vendu plus de 500 000 t-shirts, pour hommes, femmes et enfants. Mentionnons que les poches sont toutes dessinées et conçues dans leur atelier. « On a mis la boutique en plein centre de nos bureaux pour offrir ce que le shopping en ligne ne peut pas faire : l’intimité avec les créateurs, la conversation », a déclaré dans un communiqué Anthony Vendrame, cofondateur et chef de la direction de Poches & Fils.

Pour célébrer cette nouvelle, la boutique sera ouverte exceptionnellement samedi et dimanche, de 9 h à 17 h, puis du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

2055, rue Parthenais, Montréal

Jeux

Quand LEGO et Super Mario s’associent

Ces deux icônes du divertissement a priori très opposées, l’une évoluant dans un monde virtuel, l’autre dans un univers très tangible, voient leurs chemins se croiser. Le célèbre plombier de Nintendo sera au cœur d’une nouvelle gamme de produits bientôt lancée par LEGO, sous forme de personnage interactif. Une vidéo diffusée jeudi par le constructeur danois donne un aperçu du projet : on y voit Mario sous forme de bonhomme LEGO de grande taille, équipé d’afficheurs numériques capables de changer l’expression de son visage et d’afficher des objets sur son torse. Le protagoniste évolue dans un décor constitué de blocs et de briques (réels, cette fois-ci) reproduisant des scènes mythiques du jeu vidéo. Son but : collecter des pièces de monnaie en sautant sur divers objets et personnages. Cette rencontre improbable entre le monde virtuel de Mario et les jouets de construction séduira-t-elle les enfants ? Réponse dans les prochains mois, au cours desquels la nouvelle gamme sera lancée ; aucune date précise n’a cependant été communiquée.

— Sylvain Sarrazin, La Presse

chaussure

PHOTO FOURNIE PAR OFF THE HOOK La paire de Reebok x OTH ELECTRO 3D 97 est offerte au prix de 160 $.

Reebok X Off the Hook

La nouvelle Reebok X OTH Electro 3D, version revisitée du modèle classique Reebok de 1997, a été lancée cette semaine. C’est la première collaboration exclusive entre la marque Reebok et la boutique montréalaise Off the Hook. Cette chaussure, qui s’inspire du printemps, est composée de motifs, d’un mélange de cuir blanc et de tissu gris avec des touches de bourgogne et de vert, couleurs qui annoncent les beaux jours à venir. Chaque paire de chaussures comprend deux ensembles de lacets, blanc classique et bourgogne à pois fuchsia. La paire de Reebok X OTH Electro 3D 97 est offerte au prix de 160 $ dans les trois boutiques de Montréal, à offthehook.ca et dès samedi chez moult détaillants Reebok partout dans le monde.

Livre

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS SARBACANE Le Marchand de bonheur, texte de Davide Cali, illustrations de Marco Somà, traduction de Davide Cali et Emmanuelle Beulque, aux éditions Sarbacane

Bonheur en pot

Monsieur Pigeon est marchand de bonheur. Il le vend en pots, petits ou grands, même en format familial. Madame Caille achète un gros pot à partager avec ses amis. Monsieur Faisan refuse d’en acheter (mais, après, il en commandera sur l’internet…). Illustré avec soin, cet album grand format parle de l’illusion du bonheur qu’on achète pour soi. Et de la joie qu’on peut se faire de recevoir un pratique pot vide.

— Marie Allard, La Presse