Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Yüva, l’aromathérapie sur le pouce

Une nouvelle entreprise québécoise, Yüva, vient de faire son entrée dans le marché des produits à base d’huiles essentielles. Fabriqués localement au Québec, les produits, 100 % naturels, sont tous à base d’huile de graine de chanvre et contiennent des huiles essentielles choisies pour atténuer divers petits maux, naturellement. Pratiques, les « roll-on » conçus par l’entreprise se transportent facilement dans le sac à main, et il suffit de les appliquer, au besoin, sur des zones ciblées : la poitrine et la gorge pour le Toux et Rhume (myrtre); les parties endolories du corps pour Articulations & Muscles (camphre et eucalyptus); les tempes pour Maux de tête (menthe verte), et ainsi de suite.

Les produits Yüva sont offerts en exclusivité chez Rachelle-Béry, et le seront bientôt chez Uniprix et Metro Santé.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site de Yüva

B Yoga aux couleurs de La Baie

PHOTO FOURNIE PAR LA BAIE D’HUDSON Tapis de yoga Everyday HBC x B Yoga, 100 $

PHOTO FOURNIE PAR LA BAIE D’HUDSON Coussin de méditation HBC x B Yoga, 110 $

PHOTO FOURNIE PAR LA BAIE D’HUDSON Serviette pour les mains et le visage HBC x B Yoga (30 $); serviette longue HBC x B Yoga, 50 $

PHOTO FOURNIE PAR LA BAIE D’HUDSON Coussin rectangulaire HBC x B Yoga, 120 $ 1 /4







Alors que La Baie d’Hudson célèbre actuellement son 350e anniversaire de fondation, celle-ci s’associe avec l’entreprise B Yoga, dédiée aux accessoires pour la pratique du yoga et de la méditation, pour une édition limitée qui se déploie sous le signe des iconiques rayures colorées du détaillant. Outre le tapis de yoga B Mat – un de nos tapis favoris avec sa surface adhérente et coussinée –, la collection propose aussi un coussin de méditation, des serviettes (longues ou pour les mains) 100 % coton tissées en Turquie, un sac de transport pour tapis de yoga, une couverture de yoga et un coussin rectangulaire de type « bolster ».

Prix : de 50 $ à 120 $, offerts pour un temps limité en ligne et en magasins

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

> Consultez le site de La Baie

Impoli comme un canard

IMAGE FOURNIE PAR LES 400 COUPS Quel impoli !, texte de Clare Helen Welsh, illustrations d’Olivier Tallec, traduction de Marie-Andrée Dufresne, éditions Les 400 coups

Canard vient prendre le thé chez Camille. À peine arrivé, il pose ses pieds palmés sur la table et critique les sandwichs… avant de tous les manger. Cet album – sur le manque de respect qui met en péril les relations avec les autres – est irrésistible en raison des mimiques des deux protagonistes. Pour apprendre les bonnes manières en s’amusant.

Quel impoli !, texte de Clare Helen Welsh, illustrations d’Olivier Tallec, traduction de Marie-Andrée Dufresne, éditions Les 400 coups. Dès 4 ans.

— Marie Allard, La Presse

Festival des glaces

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT Beau temps, mauvais temps, le centre communautaire Patro Le Prevost vous invite à venir fêter la fin de la relâche en grand dimanche.

Beau temps, mauvais temps, le centre communautaire Patro Le Prevost vous invite à venir fêter la fin de la relâche en grand dimanche, avec son Festival des Glaces, entre 10 h et 16 h. Jeux gonflables, fermette, patin (si le temps le veut bien), et toutes sortes d’activités en gymnase sont prévues. En plus, c’est gratuit.

— Silvia Galipeau, La Presse

> Consultez le site du Patro