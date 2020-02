Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

S’initier au ski à tout âge

La neige est au rendez-vous, c’est le moment idéal pour s’initier au ski ou à la planche à neige. Les enfants de 5 à 8 ans peuvent participer à l’Expérience maneige : il s’agit de mini centres de ski recréés au Centre de la nature à Laval, au parc Michel-Chartrand à Longueuil et à la base de plein air de Sainte-Foy. Les activités ont lieu toutes les fins de semaine jusqu’au 8 mars (le 15 dans le cas de Laval) et pendant la semaine de relâche. C’est gratuit et c’est premier arrivé, premier servi. Les adultes et les enfants de 5 ans et plus peuvent aussi s’inscrire au programme Ma première fois : c’est un forfait à 25 $ qui comprend une leçon de 60 minutes dans une véritable station de ski, la location d’équipement et l’accès à la zone d’apprentissage. Il faut s’informer au sujet des stations participantes et réserver.

— Marie Tison, La Presse

Louvgang, espace holistique pour femmes

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La fondatrice de Louvgang, Emmanuelle Michaud (au centre), entourée d’Océanne Boytem, massothérapeute et professeure de yoga (à gauche) et de Vayu Saravia, professeure de yoga (à droite)

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Lumineux, le studio de yoga accueille chaque semaine une belle diversité de classes, comme le Hip Hop Yoga ou le Sensual Flow.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Louvgang propose également une salle destinée aux massages.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Sur place, on peut consommer des infusions, des viennoiseries et acheter divers produits locaux, la plupart des entreprises appartenant à des femmes.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE À l’avant, une longue table communale sert de lieu de travail.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE L’endroit est destiné au bien-être au féminin.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE À l’arrière, un grand espace servira pour divers cours et ateliers. 1 /7













Il y a un petit nouveau dans le Mile-Ex. Louvgang se définit comme un centre holistique destiné aux femmes et à leur bien-être. Projet d’une jeune entrepreneure, Emmanuelle Michaud, l’endroit, ouvert depuis le début du mois de février, propose une panoplie de services et aimerait créer en ses murs une communauté et favoriser l’entraide au féminin. D’abord, plusieurs classes de yoga sont offertes, dont certaines assez créatives et originales, comme le Hip Hop Yoga, le Sensual Flow ou le Yin à la chandelle. Un cours « karma » spécialement réservé à la communauté LGBT est également à l’horaire le dimanche soir. Louvgang propose aussi des massages dans une petite salle intime avec la massothérapeute Océanne Boytem, qui nous a ravie avec un massage de yoga thaï tout en douceur et très senti (elle propose également des massages suédois sur lit de massage). Finalement, le centre se veut également un espace chaleureux de cotravail ; sur place, on peut boire une infusion, profiter d’une viennoiserie et même apporter son lunch, pour travailler en toute quiétude à la longue table communale. Un espace plus grand, à l’arrière, servira aussi de lieu de travail, mais Mme Michaud compte également y organiser divers évènements comme des brunchs littéraires ou des ateliers de cuisine.

76, avenue Mozart Ouest

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Pour des enfants zéro déchet

IMAGE TIRÉE DU SITE INTERNET DE BAYARD CANADA Flore et Noé relèvent le défi zéro déchet, texte et illustrations de Sophie Benmouyal, éditions Bayard Canada. Dès 6 ans.

Flore et Noé découvrent que la Terre est malade. Elle a attrapé la… pollution. Pour la guérir, il y a heureusement des solutions. Il faut d’abord diminuer notre consommation, en disant non aux cadeaux inutiles, en louant les équipements sportifs, en portant des vêtements usagés, etc. Des trucs sont donnés, comme choisir un seul cadeau (plutôt que trois zillions !) auquel on tient vraiment à Noël. Proche de la bande dessinée, la présentation de cet album est ludique. C’est parfait pour apaiser les petits éco-anxieux — et leur demander d’aider à transporter les pots vides jusqu’au magasin en vrac.

— Marie Allard, La Presse

Le Salon du vélo de Montréal revient en grand

FOURNIE PAR LE SALON DU VÉLO DE MONTRÉAL Le Salon du vélo de Montréal déménage cette année au Stade olympique de Montréal.

Adeptes de vélo, ajoutez un évènement à votre agenda du 21 au 23 février : c’est la 18e édition du Salon du vélo de Montréal, qui déménage cette année au Stade olympique de Montréal. Quelque 300 exposants et marques présenteront les dernières tendances en matière de cyclisme, des plus récentes technologies en matière de vélos électriques aux gadgets dernier cri en passant par les plus belles destinations de cyclotourisme. Les visiteurs pourront essayer des vélos sur la piste d’essais intérieure de près de 1 kilomètre ou encore dans la toute nouvelle zone pour les vélos de montagne. Notons par ailleurs le retour comme exposant du manufacturier québécois Argon 18, qui a fourni des montures à des coureurs du Tour de France.

— Catherine Handfield, La Presse