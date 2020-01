Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Un peu de lumière au terme de ces jours trop courts

Ces temps-ci, les jours sont courts, très courts. Pour ajouter un peu de lumière dans tout ça, le Partenariat du Quartier des spectacles présente l’installation POP !, créée par le studio créatif multidisciplinaire Gentilhomme. Située au centre de la place des Festivals, POP ! est constituée de cinq créatures fantastiques. Pour les faire sortir de leurs boîtes à surprise, il suffit de se placer devant les lutrins qui leur font face et de les appeler, de les encourager, ou même de chanter. À cinq participants, on peut donc libérer les cinq personnages lumineux en même temps ! Petits et grands peuvent également admirer, sur le pavillon Président-Kennedy de l’UQAM, une projection architecturale mettant en vedette les créatures de POP ! Il s’agit de la dixième édition de Luminothérapie, un concours d’installation temporaire qui illumine chaque année la place des Festivals.

— Catherine Handfield, La Presse

Jusqu’au 26 janvier, de midi à 23 h du jeudi au samedi, et de midi à 22 h du dimanche au mercredi

PHOTO FOURNIE PAR LA COOP MIEL MONTRÉAL Un atelier de fabrication de produits thérapeutiques sera offert par l’herboriste Sarah Morneau-Paquette le samedi 25 janvier, à Montréal.

Atelier de fabrication de remèdes maison

Un atelier de fabrication de produits thérapeutiques sera offert par l’herboriste Sarah Morneau-Paquette le samedi 25 janvier à Montréal, de 13 h à 16 h. Au programme : concoction de teinture de propolis, d’onguent décongestionnant et de pastilles pour la gorge au miel. « Nos ateliers permettent non seulement de valoriser les produits issus de la ruche, mais aussi de démystifier l’abeille et de savoir ce qu’on peut faire en milieu urbain pour prendre soin d’elles », souligne Elsa Angers, coordonnatrice à l’éducation et au développement de la coop Miel Montréal. L’achat d’un billet est nécessaire.

— Marie Allard, La Presse

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Qu’attends-tu ? – Le livre des questions, de Britta Teckentrup, traduction de Clément Bénech, Albin Michel Jeunesse

Reconnaître les interrogations des enfants

« À quoi ressemblera ma vie ? » Des enfants se posent cette question dès leur tout jeune âge. Dans ce bel album illustré, l’artiste allemande Britta Teckentrup met en scène les nombreuses interrogations des enfants. Sans apporter de réponses, mais en reconnaissant leur importance et leur légitimité. « Pourquoi la plupart des gens font-ils comme les autres ? Mais pas tous ? » Parfait pour ouvrir des discussions ou réfléchir dans son lit.

— Marie Allard, La Presse

Qu’attends-tu ? – Le livre des questions, de Britta Teckentrup, traduction de Clément Bénech, Albin Michel Jeunesse. Dès 6 ans.