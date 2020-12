Baromètre de l’action climatique

Les Québécois bien intentionnés, mais mal informés

Les Québécois peinent à comprendre les comportements qui ont les effets les plus nocifs sur le climat, révèle le plus récent rapport du Laboratoire de l’action climatique. « Si on lui faisait passer un examen, la majorité (63,3 %) obtiendrait une note de D », souligne le rapport, dévoilé ce mardi dans le cadre de la Journée mondiale du climat.