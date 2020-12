Ensemble entre voisins

Solidarité entre deux quartiers

Les résidants de Parc-Extension et ceux d’Outremont et des environs sont invités cette année à participer à un projet d’aide alimentaire original. Le concept ? Les familles qui souhaitent offrir préparent une « boîte à surprises », dans laquelle elles mettent la recette d’un de leurs plats préférés, les ingrédients non périssables nécessaires pour la réaliser et une lettre décrivant un moment de célébration mémorable pour elles. Les boîtes seront ensuite remises à des gens dans le besoin vivant dans l’autre quartier.