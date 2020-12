Le Salon des artisans récupérateurs devient pour sa 15e édition la Semaine des artisans récupérateurs, se transformant en marché en ligne d’une durée d’une semaine.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Regroupant des créations écologiques d’artisans du Québec, le marché sera donc virtuel, et on pourra y découvrir jusqu’au 6 décembre une trentaine de créateurs et leurs produits éthiques et écoresponsables, qui sont tous conçus avec un minimum de 80 % de matières recyclées, que ce soit des accessoires de mode, des bijoux, de la déco, des meubles ou des articles zéro déchet.

En prime, des entretiens autour de la mode écoresponsable et des tablées sur l’achat écolocal seront proposés. Pour y assister, il suffit de s’inscrire en ligne.

> Consultez le site du Salon des artisans récupérateurs