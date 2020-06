PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Élisabeth Séguin

École secondaire Sophie-Barat, Ahuntsic-Cartierville

« On nous a demandé de faire le deuil de l’année sans nous aider. On n’a pas eu le temps de dire bye à nos amis. Alors mettre ma robe, ça me permet de faire le deuil de ces cinq années de secondaire. […] Ça me permet de clore l’année mentalement », raconte la jeune fille, qui a acheté sa robe dès le 4 janvier. « J’avais trop hâte ! »