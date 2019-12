Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Valérie Simard

La Presse

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Marie Allard

La Presse

Lu : chercher l’ennui

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été en proie à l’ennui ? La fois où, n’ayant rien à faire, vous avez laissé vagabonder vos pensées, jusqu’à ce que votre cerveau entre dans le mode « par défaut » ? On croit qu’on ne pense à rien, mais non. C’est lors de ces moments que notre créativité est stimulée. Or, à l’ère des téléphones intelligents, ces épisodes de vagabondage mental se font de plus en plus rares, constate la journaliste américaine Manoush Zomorodi dans son livre L’ennui nous sauvera (Bored and Brilliant), paru en français le mois dernier. Bored and Brilliant est un défi qu’a lancé Manoush Zomorodi aux auditeurs d’une émission radiophonique qu’elle animait il y a quelques années sur les rapports entre la technologie et l’être humain. C’est ce défi qu’elle propose dans son ouvrage. Non sans d’abord expliquer en quoi l’hyperconnectivité nuit à notre créativité. Elle s’entretient avec de nombreux spécialistes de la question, des neuroscientifiques et psychologues cognitifs, et cite de multiples études, bien que souvent de façon trop expéditive. La journaliste démontre qu’en exploitant les vertus de l’ennui, on peut, paradoxalement, devenir plus productif.

Les défis qu’elle lance aux lecteurs sont plus difficiles qu’ils en ont l’air : garder son téléphone hors de portée pendant ses déplacements (musique et balados inclus) et supprimer de son téléphone son application préférée (bye, Instagram !) furent pour nous les plus ardus à réaliser… et pour finir temporaires. Des résultats qui ne sont pas bien différents de ceux des participants au programme Bored and Brilliant : au début du défi, ils passaient en moyenne deux heures sur leurs téléphones intelligents, à la fin, seulement six minutes de moins. Mais, au-delà des résultats, le but de l’ouvrage est de prendre conscience de l’impact des écrans sur notre créativité et notre productivité, ce qui est réussi. Et ce, sans prôner l’abstinence complète, mais plutôt une utilisation consciente et réfléchie.

L’ennui nous sauvera, de Manoush Zomorodi, Massot Éditions, 250 pages.

Idée-cadeau : célébrer les nouvelles mamans

PHOTO FOURNIE PAR 4T L’entreprise de boîtes postnatales 4T a lancé des nouveautés à temps pour les Fêtes.

Pas toujours facile, devenir une maman ! Pour gâter la femme de votre vie, une jolie idée : les boîtes postnatales de 4T, une nouvelle entreprise québécoise qui s’est donné comme mission de prendre soin des nouvelles mamans pendant leur quatrième trimestre, soit après l’accouchement. Trois nouveautés sont proposées pour Noël : la boîte La Maman Noël, composée de petits soins doux et naturels pour gâter maman, la mini-boîte Petit Lutin, remplie de soins pour bébé, et la mini-boîte La Douce Nuit, conçue pour favoriser la détente et le sommeil. Toutes les boîtes vendues jusqu’à Noël viennent avec une carte de Noël, une décoration en bois à suspendre et un ruban en raphia rouge pour créer un joli emballage.

Jeunesse : prendre son courage à deux pinces

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Pas de panique, Petit Crabe, de Chris Haughton, traduction de Camille Gautier, éditions Thierry Magnier, 47 pages. Dès 3 ans.

« Le monde se rétracte ou se dilate proportionnellement à notre courage. » Cette citation d’Anaïs Nin donne le ton à ce bel album de Chris Haughton, un illustrateur irlandais qui collabore régulièrement à The Guardian. Petit Crabe vit dans une mare avec Très Grand Crabe. Un jour, ils décident d’aller voir l’océan. Les vagues effraient Petit Crabe, qui prendra son courage à deux pinces. Pour finalement comprendre qu’il peut aller où il veut…

Pas de panique, Petit Crabe, de Chris Haughton, traduction de Camille Gautier, éditions Thierry Magnier, 47 pages. Dès 3 ans.

Anniversaire : 20 ans de bains scandinaves à Mont-Tremblant

PHOTO FOURNIE PAR SCANDINAVE SPA MONT-TREMBLANT Le Scandinave Spa Mont-Tremblant célèbre son 20e anniversaire en décembre.

C’est un des pionniers dans l’industrie québécoise du bien-être et de la thermothérapie : le Scandinave Spa Mont-Tremblant célèbre en grand en décembre — le 11, plus précisément — ses 20 ans d’existence. En amont de son anniversaire, l’endroit donne, du 1er au 10 décembre, une carte à gratter à tous ses clients lors de leur arrivée. Ceux-ci sont assurés d’y gagner un petit ou plus grand prix (chandelles, bouteilles de champagne, abonnements, massages, cartes-cadeaux, etc.). Puis, le 11 décembre, c’est le grand jour et l’accès aux bains sera spécialement offert à 20 $ seulement, dès 10 h le matin, avec des rabais de 20 % sur les forfaits massage. En soirée, profitez d’un moment sous le ciel étoilé avec musique live, cadeaux de bienvenue, bar à bulles et un atelier de personnalisation de cabas, alors que l’endroit fermera exceptionnellement à 22 h. Bonne fête !