Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Bonne action

Un jeté qui fait du bien

Depuis 2012, le détaillant canadien de meubles et de décoration intérieure Urban Barn lance une campagne annuelle pour soutenir différents organismes. Cette année, c’est avec la SPCA de Montréal que l’entreprise s’associe au Québec. Jusqu’au 15 décembre, Urban Barn s’engage ainsi à faire un don de 5 $ sur chaque jeté acheté en boutique ou en ligne parmi une grande sélection allant des jetés en tricot aux mailles surdimensionnés à ceux en fausse fourrure. Idéal pour vous tenir au chaud, vous et votre compagnon à quatre pattes.

— Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Livre

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Un jour tout neuf, de Julie Morstad, traduction de Kaysie Hawke, aux éditions Comme des géants

Un nouveau jour va se lever

La journée commence, pleine de promesses. Comment vas-tu t’habiller ? Que mangeras-tu pour déjeuner ? Dans ce grand livre, hybride entre l’imagier et l’album, l’artiste de Vancouver Julie Morstad propose de multiples options aux enfants, qui peuvent choisir le scénario de la journée. C’est parfait pour montrer que la vie est pleine de possibilités. — Marie Allard, La Presse

Un jour tout neuf, de Julie Morstad, traduction de Kaysie Hawke, éditions Comme des géants. Dès 4 ans.

Conférence

PHOTO FOURNIE PAR DR. SHEFALI La Dre Shefali Tsabary

Être un parent conscient selon la Dre Shefali

À la différence des guides qui prétendent apporter des solutions concrètes aux parents dépassés, Shefali Tsabary aborde la parentalité dans une perspective spirituelle. Psychologue clinicienne aux États-Unis et auteure de plusieurs livres, celle qui est connue comme la Dre Shefali sera de passage à Montréal, le 1er décembre. Son discours invite les parents à s’affranchir des normes sociales et des valeurs et attentes malsaines pour le développement de l’enfant et à transformer la traditionnelle relation parent-enfant, basée sur le contrôle et le pouvoir, en relation visant un développement mutuel. Vedette de la parentalité, la Dre Shefali est l’une des invitées chouchoutes d’Oprah à son émission SuperSoul Sunday. Les prix pour assister à cette conférence sont donc à l’avenant.

Dimanche 1er décembre, 18 h 30, Centre Leonardo da Vinci (8370, boul. Lacordaire, Montréal), 90 $ par personne, 150 $ par couple.

— Valérie Simard, La Presse

Noël

PHOTO FOURNIE PAR XP_MTL Le sapin de Noël situé en face de la Place Montréal Trust

Prendre l’air pour les Fêtes

La météo sera idéale ce week-end pour se plonger dans l’ambiance des Fêtes et se promener au centre-ville de Montréal afin d’admirer le nouveau sapin de Noël situé en face de la Place Montréal Trust, rue Sainte-Catherine, au coin de l’avenue McGill College. Cette installation de plus de 20 m de haut faite en aluminium est une initiative de XP_MTL, organisation sans but lucratif qui vise à faire rayonner le centre-ville de Montréal. Pour les plus petits, rappelons que le défilé du père Noël a lieu samedi, dès 11 h, sur le boulevard René-Lévesque entre les rues Guy et Saint-Urbain. Vanessa Pilon sera la fée des Étoiles cette année encore.

— Marie-France-Lou Lemay, La Presse