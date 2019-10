Olivia Elting et Érica Athena Lebrun souhaitent convaincre les municipalités d’offrir des subventions pour l’achat de protections hygiéniques réutilisables.

Les entrepreneures derrière Mme L’Ovary, une jeune pousse québécoise qui offre des culottes menstruelles, lancent la campagne #sangdéchet dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tient jusqu’au 27 octobre.

Valérie Simard

La Presse

Olivia Elting et Érica Athena Lebrun souhaitent convaincre les municipalités d’offrir des subventions pour l’achat de protections hygiéniques réutilisables.

Certaines villes et des arrondissements, dont Boisbriand, Mascouche, Notre-Dame-de-Grâce et Pointe-Claire, le font déjà en remboursant jusqu’à 50 % du coût d’achat de serviettes réutilisables, d’une coupe et de culottes menstruelles.