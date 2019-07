Tailleur de pierre : la science de la pierre

Malheureusement, il y a très peu de véritables tailleurs de pierre pour perpétuer la tradition au Québec. Pas plus de cinq à dix, selon Régis Eroyan. « Les connaissances en taille de pierre ont été perdues au Québec, soutient-il. Il y a donc des maçons qui s'improvisent tailleurs de pierre et qui font des erreurs parce qu'ils ne savent pas comment interpréter le sens de la pierre et la faiblesse de certains matériaux. Je suis d'ailleurs souvent passé derrière pour réparer des erreurs, et c'est dommage parce que certains vont croire que la pierre n'est pas appropriée. C'est très nuisible au métier. »

« Des règles strictes »

Régis Eroyan insiste donc sur la connaissance de la stéréotomie, l'art de la découpe et de l'assemblage de la pierre pour en faire des éléments architecturaux. « C'est l'ensemble des connaissances liées au savoir-faire médiéval qui est peu connu parce qu'il n'a pas été interprété depuis longtemps, affirme M. Eroyan. C'est en fait la science de la pierre ; ce que je fais est donc bien plus un travail d'artisan qu'un travail d'artiste. On n'improvise rien, on suit des règles strictes, des contraintes architecturales précises. » Les tailleurs de pierre s'appuient notamment sur des traités où sont développées les techniques de dessin permettant de représenter les ouvrages, ce qui est aussi utile en charpenterie traditionnelle.