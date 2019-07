Double vie: de la classe à la scène

Ils gravitent dans le monde des arts tout en occupant un emploi à temps plein. Et ils réussissent dans leurs deux domaines ! Cette semaine, La Presse a rencontré Barbara Diab, enseignante d'anglais ET chanteuse de jazz.

Mais sa passion pour les langues et l'enseignement n'a jamais été exclusive. Dès son plus jeune âge, Barbara Diab s'est découvert un talent pour le chant.

« Je chantais dans ma brosse à cheveux, c'est ce que je voulais faire. Mais mon père, qui a eu un parcours d'immigrant et qui a eu des soucis financiers, me disait : "Comment tu vas manger ?" En vieillissant, mes professeurs m'ont encouragée à enseigner, vu que j'avais des aptitudes en langues, alors c'est ce que j'ai fait et je ne l'ai jamais regretté. »

« Depuis que je chante sérieusement, avec des musiciens professionnels, il y a beaucoup de magie dans ma vie, nous dit Barbara, qui a aussi chanté au Festival international du blues de Tremblant cet été. Je consacre environ sept heures par semaine à la musique. Honnêtement, gérer mon temps entre l'école et la musique est un heureux problème, même s'il faut être persévérant et extrêmement bien organisé. »

En 2015, ils ont sorti un premier album (To Blues With Love), enregistré avec le batteur de B.B. King (pendant 32 ans), Tony Coleman.

« Quand on s'est rencontrés, on a réalisé qu'on était tous les deux passionnés de musique, donc on a décidé de former un groupe. C'était mon rêve ! Mais je n'étais pas dans les bons cercles. Avec lui, on a commencé à travailler avec des artistes professionnels, dont le guitariste Jean-Denis Bélanger (J.D. Slim). »

« J'ai même dirigé un groupe de jeunes dans le cadre du Festiblues d'Ahuntsic pendant trois ans », ajoute-t-elle.

N'empêche, pour mener une carrière d'artiste en parallèle, c'est tout son temps libre qui y passe.

« J'habite à quelques minutes de l'école, nous dit Barbara Diab, ça aide beaucoup dans ma gestion du temps. Mon horaire d'enseignante me permet aussi d'avoir du temps le soir, les fins de semaine, l'été. Je n'ai pas d'enfants non plus, même si je donne mon temps à des enfants tous les jours, donc c'est sûr que ça me libère encore du temps. »

Son engagement tardif, elle le considère comme une force. « À l'âge que j'ai aujourd'hui, on sait qui on est et on a beaucoup de choses à offrir. J'ai la maturité et le vécu qu'il faut. Ce qui est bien avec le jazz, c'est que peu importe ton âge ou ton look, tu peux chanter. À 20 ans, je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ce que je fais. »