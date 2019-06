Où célébrer la fête nationale ?

Frédéric Murphy

C'est aujourd'hui et demain que l'on célèbre le solstice d'été... pardon, la fête nationale ! Le Mouvement national des Québécoises et Québécois, qui chapeaute les célébrations, annonce quelque 6500 activités sur près de 700 sites. La Presse recense quelques concerts incontournables.

Au parc Jean-Drapeau C'est dans l'écrin tout neuf de l'Espace 67 du parc Jean-Drapeau que se tiendra, ce soir, la fête nationale à Montréal. Ça vaut le déplacement, ne serait-ce que pour (re)découvrir cet amphithéâtre naturel après son réaménagement. Côté têtes d'affiche, difficile de faire plus éclectique que de mêler les Éric Lapointe, Marie Michèle Desrosiers, Philippe Brach, Mariana Mazza, le Cirque Éloize, Jenny Salgado et Florent Volant (pour ne nommer que ceux-là), avec Guillaume Lemay-Thivierge à l'animation... FouKi et Roxane Bruneau, deux artistes en plein essor, réchaufferont la foule à 19 h 30, avant de se mêler à la fête pour le spectacle principal. Au parc Jean-Drapeau ce soir à 21 h. Le site est accessible dès 12 h 30. Diffusion en direct à Rythme FM et au 96,9 CKOI. Rediffusion à ICI Radio-Canada Télé demain à 20 h. Sur ICI Tou.tv dès le 25 juin. Dans les quartiers de Montréal

La décision de l'arrondissement du Sud-Ouest de célébrer le solstice d'été plutôt que la fête nationale a fait couler beaucoup d'encre. Elle a hélas éclipsé la programmation vraiment costaude de ces festivités qui s'étendent sur trois jours. Après Loco Locass hier, ce sont les groupes Alfa Rococo et Radio Radio qui s'y produiront en têtes d'affiche aujourd'hui et demain. Florent Vollant, fraîchement nommé chevalier de l'Ordre du Québec, y lira le discours patriotique, tout en jouant ses chansons demain. C'est l'une des nombreuses surprises que nous réservent les fêtes de quartier à Montréal. Parmi les autres vedettes de la chanson au programme : Les soeurs Boulay à L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Damien Robitaille à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. À Laval

Depuis quelques années, l'affiche de la fête nationale à Laval n'a rien à envier à celle de la métropole, côté fraîcheur et diversité. Jugez-en par vous-même : Marie-Mai, Hubert Lenoir, Loud, Paul Piché, Patrice Michaud, Guylaine Tanguay, Mara Tremblay, Breen Leboeuf et Fanny Bloom défileront tous sur la même scène, au Centre de la nature, demain soir. Béatrice Picard lira un texte patriotique de la poète Leslie Piché dans ce spectacle qui fera aussi la part belle aux artistes de la diversité (Ilam, Flavia Nascimento, King Abid) et aux voix des Petits Chanteurs de Laval. Au Centre de la nature demain à 21 h. Le site ouvre à 18 h. Dans la Capitale-Nationale

Chauffé par un tandem de feu - Pierre Lapointe et Ariane Moffatt -, le grand spectacle de la fête nationale sur les plaines d'Abraham réunira ce soir des musiciens de toutes les générations, dont le pouvoir fédérateur transcende celles-ci : de Loud à Martine St-Clair, de Coeur de pirate à France D'Amour, sans oublier Alex Nevsky, Marc Dupré, Le Vent du Nord, Yann Perreau et Brigitte Boisjoli, on en passe et des meilleur(e)s. Le spectacle aura cette année pour thème les quatre saisons, avec des hommages à l'automne par Damien Robitaille, à l'hiver par Pierre-Yves Lord, au printemps par Debbie Lynch-White et à l'été par Serge Fiori. Sur les plaines d'Abraham ce soir à 21 h. Diffusion en direct à telequebec.tv et à la télé de Télé-Québec ce soir à 21 h 30, puis demain à 13 h 30. À telequebec.tv dès demain après-midi. Dans tout le Québec

