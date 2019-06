Entre 1960 et 1990, des rafles policières visent périodiquement des bars et établissements fréquentés par la communauté gaie de Montréal ; des clients sont brutalement arrêtés et transportés dans des « paniers à salade » au poste de police.

« Ç'a été un choc. Je n'avais jamais pensé qu'ils nous attaqueraient et nous frapperaient. C'était terrible ! Je me suis sentie comme un animal dans un abattoir. »

Bilan de ce « kiss-in pacifique » : 48 personnes arrêtées et des manifestants blessés. Or, cet incident a été un déclencheur. Il a changé les relations entre la communauté homosexuelle et les forces de l'ordre à Montréal qui se sont nettement améliorées depuis un quart de siècle. Tout comme à New York : le 7 juin dernier, le chef de la police, James O'Neill, a présenté des excuses pour les violences policières lors des émeutes de Stonewall.

Le Goethe-Institut soulignera le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall avec l'exposition Queer as German Folk, à la galerie Never Apart, 7049, rue Saint-Urbain, à Montréal. Du 11 juillet au 28 septembre. Entrée libre.