La rubrique qui fait du bien

Apprivoiser les émotions La maman de Marni a eu un bébé. C'est difficile de ne pas être jalouse, quand elle voit que ses parents consacrent beaucoup de temps au petit frère... Le vilain Moi Aussi, un monstre vert, apparaît sur la tête de Marni. Pour le chasser, l'enfant-lecteur doit fredonner une berceuse à Marni. « Chanter ouvre le coeur et fait venir de jolies pensées », lit-on dans La jalousie, l'un des six petits livres cartonnés de Ma petite bibliothèque des émotions. Les autres tomes portent sur la fierté, la peur, la tristesse, la timidité et la colère. Chaque fois, l'enfant qui lit l'histoire doit agir pour trouver une solution. C'est mignon, proactif, mais trop complexe pour des bambins. À réserver aux « grands » de 4 ans et plus. - Marie Allard, La Presse Ma petite bibliothèque des émotions, textes de Stéphanie Couturier, illustrations de Maurèen Poignonec, éditions Gründ. Dès 4 ans. Méditation au coeur de la ville

Agrandir Dans Rosemont, les citoyens sont invités à méditer en plein air tous les derniers mercredis des mois d'été. PHOTO GETTY IMAGES

Tous les derniers mercredis des mois d'été, Oasis Bellechasse, un projet citoyen de revitalisation de la place Hector-Prud'homme, accueille une séance de méditation urbaine en plein air dans Rosemont, en compagnie de Roxane Dault, qui pratique la méditation pleine conscience depuis 10 ans et enseigne de longues retraites en silence. Méditation guidée et silence urbain, le tout complété par quelques enseignements pour les participants. Le 26 juin à 19 h, contribution volontaire. - Iris Gagnon-Paradis, La Presse > Consultez la page de l'évènement Une « courtepointe » de yoga

Agrandir L'Espace Well Done, à Verdun, organise différentes activités de yoga durant l'année. PHOTO CAROLINE PERRON, FOURNIE PAR L'ESPACE WELL DONE

L'Espace Well Done, à Verdun, organise demain, en collaboration avec l'arrondissement de Verdun, une grande « courtepointe » de yoga au bord de l'eau, au parc Arthur-Therrien. L'idée est de créer un évènement haut en couleur, alors que chacun est invité à apporter pour sa pratique un tapis, couverture ou serviette coloré. Plus de 200 participants ont déjà confirmé leur présence. Pour participer, il suffit de réserver sa place, gratuite, sur Eventbrite. Après le cours, on invite les gens à rester pour un grand pique-nique en plein air. - Iris Gagnon-Paradis, La Presse > Consultez la page de l'évènement Pour accompagner les enfants de parents séparés

