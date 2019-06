 Un baby-foot mixte pour l'égalité dans le sport 

Olivia Lévy

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de football 2019, un premier baby-foot mixte a été créé, composé de 11 joueurs et 11 joueuses mélangés dans les deux équipes. Cette initiative a pour but de promouvoir l'égalité dans le sport.

C'est la Française Nicole Abar, ancienne joueuse internationale de soccer, qui en a eu l'idée. Elle espère d'ailleurs que cette Coupe du monde accélère les changements de mentalités en France. « Vous savez, en France, ce n'est pas comme chez vous ! Le soccer est toujours très masculin, explique-t-elle au téléphone. Il y a encore des stéréotypes, beaucoup de gens se disent que les petites filles ne doivent pas jouer au soccer. » « On a beaucoup de progrès à faire dans l'éducation sur l'égalité et les représentations stéréotypées inconscientes que tout le monde a et véhicule encore. »

Elle souhaite que de nombreuses petites filles regardent les matchs de la Coupe du monde à la télévision et qu'elles s'identifient à ces joueuses. « C'est important qu'elles se projettent et surtout que les garçons se disent : "Wow, les filles jouent bien, c'est super !" », affirme celle qui est aussi fondatrice de l'association Liberté aux joueuses. Pour Marie-Ève Nault, ancienne joueuse de soccer qui a fait partie de l'équipe canadienne (médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012), ce baby-foot est une belle initiative. « Il faut que ça devienne normal en France de voir des figurines féminines sur un baby-foot tout comme sur un vrai terrain de soccer. Ça va contribuer à ce que le soccer féminin puisse avoir la même visibilité que le soccer masculin », affirme celle qui sera analyste au Réseau des sports (RDS) lors de cette Coupe du monde qui débute le 7 juin. « Sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une plus grande présence des équipes féminines, c'est encourageant, précise-t-elle. Le soccer est un des sports les plus populaires du monde, alors je pense que cette Coupe du monde sera très regardée. »

« Un tournant » De son côté, André Richelieu, professeur expert en marketing du sport à l'ESG UQAM, pense que cette Coupe du monde féminine de football sera la plus suivie de l'histoire. « Cette huitième édition sera un tournant dans le développement du soccer féminin en particulier et du sport féminin en général, et ce, à l'échelle mondiale », avance-t-il. « Autrement dit, bien qu'il reste du chemin à parcourir, le sport féminin de haut niveau devient un événement grand public pour les amateurs, les réseaux de télévision et de streaming, les commanditaires et les entreprises en tout genre, qui s'y intéressent désormais vraiment. » Le professeur note un intérêt grandissant du public, ce qui nourrit l'appétit des commanditaires et des entreprises qui y voient des occasions commerciales.

