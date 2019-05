La banalisation du mensonge

La foule présente lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump était la plus grande de l'histoire. Et le soleil s'est pointé lorsque le président a commencé son discours. Les vaccins causent l'autisme. Il y a un minicheval à la crinière rose dans l'île Sainte-Hélène ! Il ne se passe pas une journée sans que nous soyons exposés à de fausses informations. En cette ère dite de « post-vérité », le mensonge est-il plus présent qu'avant ?

Le cas du président américain est extrême. Selon le Washington Post Fact Checker, une équipe mise sur pied par le quotidien américain réputé pour « établir la vérité derrière la rhétorique », Donald Trump avait, en date du 29 avril dernier, prononcé plus de 10 000 déclarations fausses ou trompeuses pendant ses 827 jours au pouvoir. « Ce que Trump a fait - et ce qu'il continue de faire - est de dévaluer l'idée de vérité dans notre culture », a écrit le commentateur politique Chris Cillizza, dans une analyse publiée en avril dernier sur le site de CNN.

« Il faut faire attention à quel point on extrapole à partir du cas américain, qui est un cas très singulier à plusieurs égards, affirme Jocelyn Maclure, professeur titulaire de philosophie à l'Université Laval et président de la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST). Mais en même temps, on a connu le Brexit. Le camp du Non avait sous-estimé comment l'autre camp pourrait s'en sortir en prenant autant de libertés avec la rigueur et l'exactitude. »

C'est justement dans le contexte de l'élection de Donald Trump et du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni que le dictionnaire britannique Oxford a déclaré « post-truth » (post-vérité) mot de l'année 2016, en référence à une période où les faits comptent moins que l'émotion.

Or, le mensonge en politique ne date pas d'hier, rappelle Jocelyn Maclure en nous ramenant à Machiavel. « Je ne m'en prends pas au concept même de post-vérité, précise-t-il. Certains disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a une radicalisation des problèmes qu'on a toujours connus. Il y a tout un marché pour des politiciens ou des formations politiques qui veulent instrumentaliser à la fois nos vulnérabilités et les nouvelles technologies de l'information, l'internet et les plateformes numériques, pour faire des gains politiques. »

Le fait que le mensonge a toujours existé ne le rend pas pour autant acceptable sur le plan des valeurs, ajoute-t-il. « La plupart des philosophes politiques et des philosophes en éthique ont jugé que le mensonge était mal, y compris en politique. Si on pense que c'est important que les prises de décision et l'adoption des lois soient fondées sur la rationalité et des faits avérés, il faut condamner de toutes nos forces le mensonge en politique et, surtout, il faut se donner des moyens institutionnels de le combattre. »

Le rôle des réseaux sociaux