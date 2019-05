Kirill, agent de bord d'un jour à 14 ans

C'est aujourd'hui, en ce vendredi pluvieux, que Kirill termine sa formation d'une semaine d'agent de bord. Sous peu, on lui remettra son diplôme et son épinglette en forme d'ailes, dont il pourra fièrement parer son uniforme. Dans deux jours, il aura l'occasion de tester ses nouvelles connaissances : il prendra l'avion pour rentrer à Vancouver, non pas comme passager, mais comme agent de bord !

Rares sont les jeunes de 14 ans qui vivent une telle expérience. Et, en effet, le parcours de Kirill n'a rien de celui d'un adolescent typique. Né au Kazakhstan, il vit à Vancouver depuis l'âge de 2 ans. À 6 ans, il a appris qu'il était atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë. Aujourd'hui en rémission, il a eu l'occasion de réaliser son plus grand rêve grâce à la fondation Rêves d'enfants, qui a fait équipe avec Air Transat pour lui faire suivre une formation accélérée d'une semaine d'agent de bord. L'organisme canadien, qui permet à des jeunes atteints d'une maladie grave de réaliser leur plus grand rêve, exauce les souhaits d'environ 300 jeunes Québécois par année, qui vont du voyage à Walt Disney World aux rencontres avec des célébrités. Mais le souhait le plus cher de Kirill, lui, se passe 30 000 pieds dans les airs.

Pour le moment, toutefois, le jeune garçon a les deux pieds sur terre. Timide, réservé, il s'anime néanmoins quand on lui parle du métier d'agent de bord, dont il a appris les rudiments cette semaine avec un groupe d'étudiants. Ce matin, il a essayé les glissades d'évacuation, qui se sont avérées plus rapides que ce qu'il s'était imaginé. « Ç'a fait augmenter les battements de mon coeur ! », lance-t-il en souriant, attablé dans la cafétéria du siège social d'Air Transat.

Ses moments préférés ? Il a adoré ouvrir et fermer la porte de l'avion ; mais, par-dessus tout, il a aimé faire le service. « On est dans un espace très serré, mais en même temps, c'est si élégant d'avoir le chariot où il y a toutes les boissons, et de servir les passagers. »

« J'aime surtout comment l'équipage d'un avion utilise l'espace, pour qu'il y ait plus de place dans un petit environnement. »