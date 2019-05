Fête des mères: le poids du nom de famille

Réactions chez les hommes

Les politiciennes qui conservent leur nom de jeune fille se retrouvent davantage chez les démocrates, se marient plus tard, sont élues jeunes et ont plus souvent un père politicien, montre la première partie de l'étude de Claire Wofford, du Collège Charleston, en Caroline du Sud, qui a été publiée dans le Social Science Journal l'an dernier. « La deuxième partie de l'étude, qui est encore en révision, confirme à première vue nos hypothèses que les politiciennes qui conservent leur nom sont vues par les électeurs comme plus progressistes, plus ambitieuses et moins empathiques, particulièrement chez les hommes et encore plus chez les hommes moins instruits », dit Mme Wofford.

La moitié des politiciennes américaines conservent leur nom de jeune fille, une proportion beaucoup plus élevée que dans la moyenne des mariages américains. Les chercheurs ont eu l'idée de l'étude en constatant que Hillary Clinton avait abandonné son nom de jeune fille - Rodham - lors de la campagne présidentielle de 2016. Mme Wofford veut, dans l'avenir, voir si les politiciennes sans enfant ayant pris le nom de leur mari sont vues encore plus négativement par les hommes (le cas de figure utilisé pour le moment est une politicienne ayant trois enfants). Une autre étude, publiée en 2010 dans le Journal of Family Issues, avait conclu que les femmes ayant un doctorat étaient 10 fois plus susceptibles de conserver leur nom de jeune fille après le mariage.