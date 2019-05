 Instagram cachera les mentions J'aime de certains utilisateurs 

Pour les jeunes, cette nouvelle mesure peut donc atténuer la relation malsaine que certains d'entre eux ont avec les J'aime, car il n'y aura plus cet aspect de concurrence. Gabrielle Madé, directrice générale du studio Le Slingshot, agence de marketing d'influence, cite une étude britannique réalisée en 2017 par la Société royale de santé publique du Royaume-Uni, qui révèle qu'Instagram est le réseau social qui nuit le plus à la santé mentale et à l'estime de soi des jeunes de 14 à 24 ans, provoquant anxiété et dépression. « Instagram retire les J'aime pour cette raison, pour que les jeunes arrêtent de se comparer », dit-elle.

« On ne verra plus si un contenu est populaire ou pas », explique Nellie Brière, stratège en consultation numérique. Instagram souhaite de cette façon miser sur la qualité du contenu plutôt que sur sa popularité. « On voit qu'Instagram souhaite se sophistiquer, car il y aura aussi plus d'outils disponibles pour faire de la création de contenu. Est-ce que l'algorithme sera modifié ? Est-ce qu'on verra moins de filles en bikini ? Car l'objectif du réseau social est tout de même le profit, il ne faut pas l'oublier. »

Vous avez peut-être vu le message d'avertissement en ouvrant votre application hier. « Nous voulons que vos abonnés se concentrent sur le contenu que vous partagez, et non sur le nombre de mentions J'aime qu'obtiennent vos publications. Pendant ce test, vous serez la seule personne qui pourra voir le nombre de mentions J'aime de vos publications », pouvait-on lire sur le compte de certains utilisateurs. Adam Mosseri, à la tête d'Instagram, avait fait mention de ce test lors de la conférence annuelle de Facebook, à qui appartient le réseau social, plus tôt cette semaine.

Est-ce une manière de se donner bonne conscience ? « Oui, d'un point de vue éthique. On ne veut plus que les adolescents soient influencés par tout et n'importe quoi, pense Abdelouahab Mekki Berrada. Il y aura donc un impact social, car la nature humaine agit par conformité. On souhaite faire partie d'un groupe et ressembler aux autres, alors on suit la façon de faire des autres, même si elle ne correspond pas à ce que nous sommes. »

Toutefois, les abonnés pourront encore voir combien de gens ont « aimé » leurs publications. « Du point de vue du renforcement social, on va encore ressentir du plaisir et un besoin d'avoir des J'aime, ça ne va pas disparaître. Ça existe aussi dans la vie. On veut avoir une petite tape dans le dos, ce qui est l'équivalent d'un "like" », estime Nellie Brière.

Et les influenceurs ?

Les influenceurs qui vivent de leur notoriété sur les réseaux sociaux, qui s'associent à des marques et qui veulent avoir le plus de J'aime possible ressentiront-ils les contrecoups de ce test ? « Ça va rendre la tâche plus difficile pour les entreprises, qui ne verront plus qui sont les influenceurs les plus efficaces comme relais-marketing », pense le professeur Abdelouahab Mekki Berrada.