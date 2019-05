 Réseaux sociaux : carburer aux défis des autres 

Et - sortons un peu du monde des médias sociaux - que dire des émissions comme La voix, où, au moment des présentations, on insiste souvent sur les difficultés et combats des candidats et des candidates ?

« Pour moi, il y a deux phénomènes ici, soit le récit du succès et des difficultés surmontées, puis celui des difficultés présentes. Les deux sont une forme de contre-tendance au monde parfait que l'on présente dans les réseaux sociaux. Des corps parfaits, des assiettes parfaites, des enfants parfaits, des vacances parfaites. La perfection, sur Instagram surtout, c'est très dérangeant. Il y a aussi des aspects sombres dans la vie, de la maladie mentale, de la pauvreté, de la fatigue. La vie n'est pas une couverture de magazine et on le montre de plus en plus. »

« En matière de marketing, les vedettes ont aussi tendance à se rendre plus humaines, pour se rapprocher des gens qui les suivent. Sans interrompre le récit du succès, ces gens dévoilent un parcours difficile, imparfait. C'est une autre manière de susciter l'admiration et l'empathie des autres. »

« Le récit du succès a toujours existé. Il y a eu plusieurs modes. Dans les années 80, c'était la mode du self-made-man et de la self-made-woman. Comme dans le film Working Girl. On montrait comment il était possible de partir de rien et de monter au top. La chanson We Are the Champions de Queen est un autre exemple de récit du succès.

« En ce qui concerne le récit des défis présents, je dirais que ça crée des microcommunautés solidaires de gens qui vivent des expériences semblables. Ça, c'est le côté plus positif et rassurant des réseaux sociaux. »

Marilou a décliné notre demande d'entrevue sur le sujet, mais on voit bien que certaines de ses publications touchent plusieurs abonnées, avec des commentaires comme « Ma source d'inspiration depuis 6 ans » et « J'ai aussi ma petite business depuis maintenant 2 ans et ces paroles (écrits !) font du bien à lire », par exemple.

Pourquoi autant de « likes »?

Justin Kingsley, auteur, conférencier, réalisateur, stratège du milieu des communications, etc.