Où se trouvent les propriétés les plus luxueuses au pays ?

C’est sur cette chic question que s’est penchée la plateforme immobilière Point2. Conclusion : c’est la ville de Delta, en banlieue de Vancouver, qui compte la plus grande concentration – 80 % – de propriété à vendre au-dessus du million.

Située au sud de Vancouver, la ville a détrôné la capitale de la Colombie-Britannique, qui demeure tout de même en deuxième place, avec une proportion de 70,5 % de propriétés à vendre à plus de 1 million de dollars ; la ville domine toujours le secteur de l’ultraluxe avec 13 % de propriétés affichées à 4 millions ou plus.

En tout, 15 grandes villes de la Colombie-Britannique et de l’Ontario comptent 50 % de maisons à au moins 1 million, dont Oakville et Richmond.

Hors de ces deux provinces, c’est à Montréal (22 %) et à Calgary (18 %) qu’on retrouve les proportions les plus élevées de résidences affichées à 1 million ou plus.

Consultez l’étude au complet (en anglais)