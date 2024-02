L’escalier conduit à l’étage où se trouvent les trois chambres à coucher, une salle d’eau et beaucoup de rangement pour les vêtements et la literie.

La grande pièce comprend le salon et la salle à manger. Une fenestration généreuse fait le pont avec un paysage de forêt, de montagne et de lac.

Plusieurs rénovations ont été réalisées depuis 2019, dont le remplacement de l’ensemble des fenêtres et du revêtement extérieur, la mise à jour de la salle de bains et de la cuisine ainsi que l’ajout d’une thermopompe et de terrasses.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Blottie dans un cocon de conifères au bout d’une impasse, cette coquette à pignons offre à la fois l’intimité et la proximité de tous les services de Saint-Alphonse-Rodriguez. La patinoire, le centre communautaire et l’école primaire sont situés à moins de cinq minutes de marche. On y trouve les avantages de la tranquillité et de la vie de village.

Plus près encore, il y a le lac Pierre, où la propriété a accès à un quai pour amarrer un bateau. Les amateurs de plein air y trouveront toutefois un terrain de jeu sur quatre saisons. Avec ses 34 lacs et des kilomètres de forêt, ce coin de Lanaudière ne manque pas d’options pour les activités extérieures. Des sentiers sont d’ailleurs accessibles à proximité du terrain pour le vélo, la raquette ou la randonnée pédestre.

Sur sa petite colline, la maison surplombe un paysage de forêt, de montagne et de lac, qui s’affiche notamment dans les aires communes et la grande véranda avec moustiquaires. En été, deux grandes terrasses permettent d’apprécier le panorama et le terrain joliment paysagé comprend un potager. Durant les mois d’hiver, c’est plutôt le poêle à bois qui devient le point de rassemblement au cœur de la maison. Avec ses trois chambres à coucher et 1243 pieds carrés d’aire habitable, la propriété est déjà prête à accueillir sa prochaine famille.

Son prix 469 000 $ Sa ville Saint-Alphonse-Rodriguez Ses pièces Six, dont trois chambres, une salle de bains et une salle d’eau Ses petits plus La proximité du village, un quai notarié au lac Pierre, une véranda et deux terrasses, un terrain paysager, l’accès aux services d’égout et d’aqueduc de la municipalité, un grand garage de 20 pi x 30 pi, un sous-sol qui sert d’atelier de travail.

