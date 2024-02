Le chalet a un revêtement extérieur en tôle agricole, comme plusieurs maisons et granges des environs. Passionnés de cyclisme, Sophie Seguin-Lamarche et Nicolas Côté l’ont appelé La Musette, en référence au sac de ravitaillement des coureurs.

Passionnés de vélo sur chemins de gravier, Sophie Seguin-Lamarche et Nicolas Côté n’avaient jamais songé à posséder un chalet, jusqu’à ce que la pandémie facilite le télétravail. Leur premier réflexe a été de reluquer des terrains au bord d’un plan d’eau ou à flanc de montagne, mais ils avaient des réserves, ne désirant pas contribuer à l’étalement urbain. Ils ont finalement acquis un terrain au cœur de Notre-Dame-de-Ham, dans la région du Centre-du-Québec.

Les deux Montréalais avaient découvert la municipalité de 400 habitants en suivant un itinéraire, qui y avait son point de départ. Ils y étaient souvent retournés, séduits par la beauté des montagnes. « On a regardé un peu en Estrie, mais les prix étaient complètement fous, souligne Nicolas Côté. Dans la région du Centre-du-Québec, c’était beaucoup plus abordable. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Nicolas Côté et Sophie Seguin-Lamarche ont fait plusieurs choix à la fois économiques et écologiques, qui les ont menés à construire un chalet relativement petit au cœur de Notre-Dame-de-Ham.

C’est lui qui a eu l’idée d’examiner les options dans le village. « Il a la particularité d’être en retrait de la grande route, au bord de la rivière, puisqu’il est né de l’industrie du bois et d’un moulin à scie, à la fin du XIXe siècle, dit-il. Des maisons se sont progressivement construites autour du moulin, qui se servait du courant pour activer les scies. »

Leur choix était stratégique. En s’installant à Notre-Dame-de-Ham, ils étaient à 2 heures de Montréal et 1 h 40 min de Québec, où habitent leurs familles respectives. Ils ne s’attendaient pas à l’accueil chaleureux qui leur a été réservé, qui les a beaucoup touchés. « On a tissé des liens réels avec plusieurs personnes, indique Sophie Seguin-Lamarche, qui a renoué avec l’équitation et a acheté une jument. Les gens veulent qu’on se sente bien. On s’est impliqués à notre tour dans la communauté. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une immense fenêtre borde la vaste pièce réchauffée par un foyer à l’étage. Sophie Seguin-Lamarche et Nicolas Côté bougent les fauteuils au gré de leurs envies, s’ils désirent admirer les flammes du foyer ou le magnifique paysage.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le salon, bordé de très grandes fenêtres, est inondé de lumière. Le fait qu’il soit à l’étage permet d’avoir une belle vue sur la campagne environnante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sophie Seguin-Lamarche et Nicolas Côté ont presque tout fabriqué eux-mêmes à l’intérieur avec du contreplaqué de bois. Ils ont installé le plancher et confectionné l’îlot, la table, la banquette le long de l’immense fenêtre et le luminaire. Les chaises ont été récupérées.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Du contreplaqué de bois et des produits achetés chez IKEA ont été utilisés pour confectionner la cuisine et îlot. Le père de Sophie, Roger Lamarche, étant électricien, il a mis la main à la pâte.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un espace pour le télétravail a notamment été aménagé au rez-de-jardin, de même qu’une alcôve pour recevoir des proches.

La chambre à coucher des propriétaires, sous le toit en pente











Petit budget, achat local

D’entrée de jeu, le couple savait qu’il n’allait pas construire un château, n’ayant aucunement l’intention de s’endetter outre mesure. Il est père de deux filles dans la vingtaine ; elle est mère d’un adolescent. Conscients que leurs enfants ne viendraient pas tout le temps, ils ont choisi d’avoir une maison relativement petite, qui, bien isolée et bien orientée en fonction du soleil, aurait l’avantage de ne pas coûter cher de chauffage, l’hiver.

« On ne voulait pas avoir un chalet avec quatre chambres qui sont libres 90 % du temps », souligne Nicolas Côté, qui est designer sénior et chef d’équipe chez Aedifica, une agence d’architecture, de design et d’urbanisme établie à Montréal.

On a fait des pièces polyvalentes. Dépendamment de qui vient, on configure les choses différemment pour que tout le monde puisse dormir. C’est un compromis qui est efficace et qui est tout à fait acceptable. Nicolas Côté, copropriétaire

Après l’achat du terrain, en février 2021, il a travaillé sur la conception de la maison, cherchant à optimiser l’espace. Sa conjointe et lui ayant l’intention de confectionner l’intérieur de l’habitation, il leur fallait trouver un entrepreneur disposé à ne construire que la coquille. Pour limiter les coûts et accélérer la construction, M. Côté avait en tête l’utilisation de murs isolés fabriqués en usine. Cherchant une entreprise de construction de la région, Sophie a repéré sur Instagram KEVLAR habitation, à l’aide de la géolocalisation.

« On trouvait cela intéressant qu’ils nous aient choisis et cela nous a fait plaisir de participer », indique Guillaume Larochelle, copropriétaire avec Kevin Desruisseaux de l’entreprise, établie à Victoriaville.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sophie Seguin-Lamarche et Nicolas Côté ont cherché à s’intégrer dans Notre-Dame-de-Ham et s’y sont taillé une place.

C’est peu commun, qu’ils aient choisi de s’implanter en plein cœur du village pour lui redonner vie. D’habitude, les gens qui viennent de l’extérieur s’installent dans le bois, pour avoir la paix. Je n’ai jamais vu cela. Mais cela faisait partie de leur démarche et si les gens en parlent, cela pourrait contribuer à un éveil pour essayer de revigorer les villages. Guillaume Larochelle, copropriétaire de KEVLAR habitation

Au départ, Sophie Seguin-Lamarche admet qu’elle avait des doutes. « Je me demandais comment on allait avoir l’impression d’être en campagne, dit-elle. Nicolas a eu la bonne idée de mettre les aires de vie commune à l’étage. Comme le terrain est en pente et que les aires de vie sont très hautes, on a une vue sur les montagnes et non sur les gens. Les terres sont principalement agricoles, alors on peut voir quand même très loin. »

PHOTO FOURNIE PAR NICOLAS CÔTÉ Les murs du chalet ont été livrés en sections, qui ont été assemblées en quelques jours.

PHOTO FOURNIE PAR NICOLAS CÔTÉ Les murs ont été fabriqués et isolés en usine.

PHOTO FOURNIE PAR NICOLAS CÔTÉ Nicolas Côté construisant le plancher

PHOTO FOURNIE PAR NICOLAS CÔTÉ Nicolas Côté finit d’assembler la banquette qui longe l’immense fenêtre près du salon et de la table de la cuisine, à l’étage.

PHOTO FOURNIE PAR NICOLAS CÔTÉ Sophie Seguin-Lamarche et Nicolas Côté ont travaillé en équipe et se sont épaulés pendant le mois qu’ils ont consacré à la finition de leur chalet, travaillant environ 14 heures par jour. 1 /5









Une fois la coquille de la maison terminée, ils se sont attelés à fabriquer l’intérieur avec la pile de contreplaqué qu’ils avaient commandée. « On en avait pour 10 000 piastres, estime Nicolas Côté, qui a effectué les dessins techniques au fur et à mesure. On a fait tous les planchers, tous les meubles. On voulait du bois clair partout dans la maison pour avoir une unité du côté de la facture visuelle. »

Ils ont procédé ainsi pendant un mois intensif par souci économique, mais aussi écologique. « Le camion est venu une fois pour livrer deux grosses palettes de contreplaqué, puis après, on s’est arrangés, précise Sophie Seguin-Lamarche, qui est spécialisée en développement durable et en adaptation aux changements climatiques… et qui a manié la scie. Il faut dire qu’on est quand même excentrés. »

Ils ne sentent pas qu’ils ont fait un compromis. « On peut vivre la campagne pareil et peut-être même encore mieux, croit Mme Seguin-Lamarche, si on réinvestit le cœur de nos villages, qui sont un patrimoine extraordinaire au Québec. »

La Musette en bref Achat du terrain de 35 000 pi⁠2 (3251 m⁠2) : février 2021 Première pelletée de terre : septembre 2021 Remise de la coquille avec la dalle de béton terminée : 10 décembre 2021 Travail intensif pour réaliser l’intérieur : 10 décembre 2021-10 janvier 2022 Coût (terrain, aménagement paysager, plantation d’arbres nourriciers inclus) : 250 000 $