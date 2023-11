Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Cette coquette affiche tout le charme et l’élégance de l’architecture victorienne avec ses jolies fioritures, ses détails d’ébénisterie et sa brique rouge.

Les origines de cette maison, située à l’entrée de la ville, sont inconnues. Cependant, sa date de construction se situerait autour des années 1920, à une époque où l’on peut imaginer que le thé était servi sur la grande galerie. Cette dernière s’étire sur deux faces et annonce le caractère chaleureux de l’ensemble qui plaira aux bricoleurs dégourdis.

L’intérieur comprend neuf pièces, dont une grande salle de bains, une salle de lavage indépendante et trois chambres, dont deux possèdent un petit balcon privé délimité par une rambarde de fer forgé. Si le rez-de-chaussée a été restauré en y réinjectant bon nombre de boiseries, l’étage a conservé les siennes, en plus de ses plafonds mansardés en lattes de bois. La cuisine, spacieuse, accueille un grand îlot recouvert de granite, à l’instar des plans de travail. La salle à manger fait pièce à part, à côté du salon. Le grand escalier occupe le centre de l’espace et le foyer aussi. On ne se ferait pas prier pour y passer des heures l’hiver venu.

L’environnement extérieur est toutefois l’aspect coup de cœur de cette propriété, implantée en retrait de la rue sur 28 000 pi⁠2 de terrain abritant de nombreux arbres à maturité. La grande cour arrière, clôturée, est une belle page blanche pour les jardiniers inspirés.