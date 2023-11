Les propriétés d’exception font de l’œil aux Montréalais. Dans les Laurentides, une vente résidentielle record vient d’être signée. Qu’est-ce qui séduit cette clientèle à la recherche d’adresses huppées ?

Vendue 7,9 millions de dollars fin octobre, une propriété d’Estérel détient le plus haut score des ventes résidentielles dans les Laurentides à ce jour. Le prix demandé pour cette maison luxueuse située sur le lac du Nord et offrant quelque 10 500 pieds carrés d’espace de vie – sans oublier 3000 pieds carrés de garages et trois ascenseurs – s’élevait à 8,5 millions.

« La maison était d’abord hors marché, car notre client souhaitait juste vendre s’il y avait une occasion, sans être pressé, parce qu’il était tombé amoureux d’un autre terrain », précise Marie-Claude Bergeron, courtière immobilière d’Engel & Völkers qui représentait le vendeur avec son confrère Samuel Larocque.

Samuel Larocque et Marie-Claude Bergeron, courtiers immobiliers d'Engel & Völkers

Ils ont donc contacté les courtiers de luxe du secteur. « Dans ce milieu restreint en région, il peut y avoir un acheteur potentiel tous les cinq ans, et cette clientèle magasine une maison comme une œuvre d’art ; elle cherche un produit unique, très haut de gamme, signé par un architecte ou un designer », poursuit Mme Bergeron.

PHOTO FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS Située à Estérel, cette propriété offre plus de 10 500 pieds carrés d’espace de vie et 3000 pieds carrés d’espace seulement pour les garages.

Les acquéreurs de cette propriété ont d’ailleurs eu un véritable coup de cœur. « Avant de prévoir des visites, j’ai pris le temps de bien connaître mes clients pour trouver la propriété qui correspondrait parfaitement à leur style de vie », affirme Joshua Jagermann, courtier immobilier pour The Agency, qui représentait les acheteurs dans cette transaction.

Acheter un style de vie

PHOTO FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS La grande terrasse couverte offrant une vue sur le lac du Nord a sans aucun doute séduit les nouveaux acheteurs.

PHOTO FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS L’ensoleillement et la luminosité : des facteurs bien souvent essentiels.

PHOTO FOURNIE PAR ENGEL & VÖLKERS Vue sur le grand espace ouvert de la propriété d’Estérel, où trône un piano à queue.

Un cinéma maison est un attrait pour les acheteurs.







Joshua Jagermann remarque que la plupart de ses clients achètent avant tout un style de vie. « Le luxe, c’est quelque chose de très personnel qui dépend des goûts de la personne et de son mode de vie. » Si prestigieux soit-il, l’intérieur d’une maison n’est plus le seul attrait prépondérant que recherchent les gens fortunés, même si la plupart du temps, ils privilégient le clés en main pour ne pas faire de travaux.

Certains préféreront une grande maison perchée sur la montagne avec une vue époustouflante, mais un plus petit terrain ; d’autres, une résidence moins spacieuse, mais en ski-in, ski-out.

PHOTO FOURNIE PAR JOSHUA JAGERMANN Le courtier immobilier Joshua Jagermann a représenté l’acheteur dans cette vente record réalisée dans les Laurentides.

Des atouts spécifiques peuvent devenir des incitatifs à l’achat, comme un bureau bénéficiant d’un superbe panorama ou encore un terrain de tennis léger (pickleball) – qui serait actuellement en train de voler la vedette au terrain de tennis. En revanche, l’ensoleillement reste toujours un facteur essentiel. « Une très belle maison sombre risque d’être plus difficile à vendre qu’une moins luxueuse, mais lumineuse », remarque M. Jagermann.

Des négociations à coups de millions

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les Cantons-de-l’Est, une région prisée. Cette maison située à Potton est en vente au coût de 18,5 millions.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Vue sur le lac Memphrémagog et terrasse avec piscine intégrée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Coup d’œil à l’intérieur de cette luxueuse maison de Potton.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Coup d’œil à l’intérieur de cette luxueuse maison de Potton.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Coup d’œil à l’intérieur de cette luxueuse maison de Potton.

Le cellier











Pour M. Jagermann, la connaissance de la région et des besoins précis du client s’avère fondamentale pour offrir un service impeccable. « Ce genre de négociation peut se rapprocher de l’acquisition d’une entreprise, alors ça peut être long et plus complexe que pour des maisons moins chères. »

Vous avez probablement vu passer des annonces de domaines de luxe en région frôlant les 20 millions au Québec. Rarissimes, ils sont toujours négociés à la baisse de plusieurs millions. Par exemple, une demeure de Magog mise en vente à plus de 18 millions avant la pandémie s’est vendue il y a quelques mois à moins de 12 millions. « Les gens qui peuvent se permettre d’acheter une propriété dans les 20 millions vont préférer faire construire pour avoir une maison qui répond en tout point à leur rêve », atteste Joshua Jagermann.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le courtier immobilier Daniel Leblanc

Outre les Laurentides, les Cantons-de-l’Est représentent le plus gros marché résidentiel de grand luxe en région. Daniel Leblanc, courtier immobilier pour Royal LePage Au Sommet, a pu constater des changements notoires entre l’avant et l’après pandémie, comme dans l’ensemble du secteur de l’immobilier.

« En 2017-2018, il y avait 87 propriétés au bord du lac Memphrémagog à vendre et on avait de la difficulté à en vendre 5 par année. Pendant la pandémie, on en a manqué ! Aujourd’hui encore, on a 18 maisons luxueuses à vendre, mais 14 dont les prix varient de 4 à 9 millions de dollars ont tout de même été achetées depuis un an », détaille celui qui a parmi ses inscriptions une luxueuse résidence à Potton située au pied de la montagne Owl’s Head, avec une vue imprenable sur le populaire lac.

PHOTO MICHAEL GREEN PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR ROYAL LEPAGE Cette propriété est située au pied de la montagne Owl’s Head, aux abords du lac Memphrémagog.

Parmi les atouts de cette maison clés en main, entièrement redessinée et transformée en 2020 : terrasse avec piscine intégrée, garage à bateau, loft à l’étage pour loger ses invités, deux plages privées et un quai permanent.

En Estrie, comme dans les Laurentides, les acheteurs sont surtout des Montréalais qui ont vendu leur bien à très bon prix et qui ont décidé de prendre leur retraite ou de travailler à bonne distance de la ville. « La plupart des gens vont acheter en fonction de l’endroit où se trouvent leurs amis, puis ceux qui aiment le soleil levant iront d’un côté du lac et ceux qui préfèrent le voir se coucher, de l’autre », remarque Daniel Leblanc.

Dérouler le tapis rouge… pour le client

PHOTO ARCHIMED STUDIO/MATTHIEU DELARUE, FOURNIE PAR JOSHUA JAGERMANN Cette propriété située à Sainte-Agathe-des-Monts a récemment été mise sur le marché au prix de 4 450 000 $.

PHOTO ARCHIMED STUDIO/MATTHIEU DELARUE, FOURNIE PAR JOSHUA JAGERMANN Piscine creusée avec vue sur le lac des Sables

PHOTO ARCHIMED STUDIO/MATTHIEU DELARUE, FOURNIE PAR JOSHUA JAGERMANN De grandes fenêtres laissent filtrer la lumière.

PHOTO ARCHIMED STUDIO/MATTHIEU DELARUE, FOURNIE PAR JOSHUA JAGERMANN Une cuisine pensée pour recevoir.

Le salon et son foyer









Fondateur de la célèbre agence immobilière de luxe The Agency à Los Angeles, Mauricio Umansky a soufflé l’idée à son ami John Faratro d’ouvrir une agence au Québec, après l’Ontario et la Colombie-Britannique. C’est ainsi qu’est née The Agency Montréal.

« Il y avait une place pour nous sur le marché du luxe et notre approche est complètement différente de celle des autres. On mise sur un marketing plus style de vie », assure M. Faratro, qui vient de mettre sur le marché une propriété à Sainte-Agathe-des-Monts au prix de 4,45 millions de dollars. Située sur la presqu’île Nantal du lac des Sables, l’imposante demeure est dotée de neuf chambres, d’un triple garage et d’une grande piscine creusée.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE John Faratro, directeur associé The Agency Montréal.

Le luxe pour nous, c’est le client. On lui déroule le tapis rouge ; c’est lui, la vedette, pas le courtier. John Faratro, fondateur The Agency Montréal

Bien cerner la clientèle et l’accompagner pendant tout le processus de vente représente l’essence même de l’entreprise, selon M. Faratro. Pour lui, quel que soit le montant d’une transaction, le principe de la boîte à clé est inacceptable. « C’est indispensable d’être présent lors des visites, parce que les courtiers collaborateurs ne connaissent pas la propriété qui nous est confiée à la vente. »

Il note que le marché immobilier en général fluctue moins au Québec que dans le reste du pays. « Il monte moins en flèche, mais il descend moins aussi ! » Et il n’y a pas que Montréal, les Laurentides ou l’Estrie : The Agency va travailler sur un développement plus éloigné, dans la région de Charlevoix. À suivre…