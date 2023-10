Sainte-Anne-de-Bellevue

Un quartier vert pour les 55 ans et plus

Beaucoup de soin a été apporté à la mise en valeur d’un terrain adjacent à l’hôpital Sainte-Anne, bordé par le boulevard des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Square Bellevue comprendra 750 condos et logements locatifs entourés de verdure. Il sera aménagé de façon à plaire à une population de 55 ans et plus, tout en visant une certification LEED-AQ.