Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

« Parler de Montréal, c’est ma passion », s’enthousiasme d’emblée Vincent Gagnon.

« Nous avons un amour pour Montréal et son développement », renchérit Xavier-Alexandre Courcy.

Les deux trentenaires parlent en leur nom alors que leurs trois acolytes préfèrent utiliser un pseudonyme en raison de la nature de leur travail. Tous sont des membres aguerris d’Agora Montréal, un espace de discussion consacré au développement urbain du Grand Montréal.

« On veut voir à quoi l’avenir de Montréal ressemble », résume Mathieu.

Si le quintette échange pratiquement sur une base quotidienne sur le forum d’Agora, il se rencontrait pour la première fois en chair et en os à notre demande. Le rendez-vous a été fixé au Grand Quai du port de Montréal, pour sa vue splendide sur le centre-ville de Montréal.

Agora Montréal est né en octobre 2020 en tant qu’excroissance d’un autre forum (mtlurb). On compte 1350 membres, dont environ 100 sur une base quotidienne et 500 utilisateurs actifs chaque mois. Sur le forum, chaque sujet est répertorié selon différentes catégories. On y discute abondamment de transport et de projets immobiliers (ODEA, les condos Mansfield, Symphonia VIU).

On présumait à tort que la plupart des membres travaillaient en architecture ou en urbanisme. Ce sont avant tout des citoyens qui ont Montréal à cœur.

« J’aime Montréal et la meilleure façon de le partager, c’est par le développement urbain avec d’autres gens qui s’en soucient autant », dit Vincent, qui travaille dans le domaine de la santé.

« Ça fait du bien, renchérit Xavier, qui est pour sa part comptable. Beaucoup de gens bashent toujours la ville alors qu’à l’étranger, on se fait dire à quel point Montréal est une ville merveilleuse. »

Xavier habite dans le Village, un quartier de Montréal qui a son lot de défis. « C’est bien de pouvoir parler de ce qu’on vit au quotidien avec des solutions et des nuances sans tomber juste dans le négatif et le cynisme. »

« Nous sommes des optimistes pour Montréal. Nous, on voit ce que les cônes orange vont amener après », lance Mathieu, qui travaille en informatique.

Des tas de sujets

Au-delà des transports et de l’immobilier, des discussions sont en cours sur le forum à propos d’un tas de sujets : environnement, art public, parcs, logements sociaux, restauration et même le retour des Expos. « Au bout du compte, on parle de la société en général », souligne Elliot, professionnel dans le domaine du transport collectif.

Dans les jours précédant notre rencontre, la mort de Claude Cormier avait alimenté les discussions, tout comme la piétonnisation du mont Royal. « C’était un sujet avec beaucoup de division, mais les échanges étaient intéressants avec de bons arguments pour et contre », relate Martin, le plus jeune de la bande, qui a 19 ans et qui étudie en informatique.

Un membre du forum a fait des tracés d’autobus et des calculs de durée de trajets. Un autre a suggéré le retour du funiculaire. Et pourquoi pas des navettes autonomes comme dans la rue Saint-Hubert ?

Si on peut avoir autant d’idées innovantes sur le forum, j’imagine que nos décideurs [peuvent] aussi. Xavier-Alexandre Courcy

Chose certaine, des élus consultent Agora Montréal. C’est par ailleurs un membre d’Agora Montréal, Dashiell Friesen, étudiant en graphisme à Concordia, qui a apposé des autocollants pour faciliter la signalisation entre le métro Bonaventure et la station du REM à la gare Centrale après la confusion suivant la mise en service.

Lors de la dernière exposition biennale de Montréal du futur, des membres d’Agora Montréal ont fourni une carte qui, grâce à des modèles 3D, permet de s’imaginer le paysage du Montréal de demain.

Le Montréal de demain

Un sujet chaud au cours des prochaines années sera la densification, souligne Elliot. Juste du Grand Quai, des tours de 200 mètres – à peu près de la hauteur du 1000, De La Gauchetière –, Elliot en compte six en construction, dont le 900, Saint-Jacques et le nouveau siège social de la Banque Nationale. « Il y a 15 ans, il ne s’en construisait pas. Et des tours de 30 étages, il y en a maintenant à Repentigny et à Terrebonne », ajoute-t-il.

« Ce qui va définir les prochaines années, ce sont les projets de grands secteurs », ajoute Vincent Gagnon. De nouveaux quartiers vont naître avec les projets de Bridge-Bonaventure, de l’ancienne brasserie Molson et de l’hippodrome Blue Bonnets.

Autre raison d’aller sur le site d’Agora Montréal ? Les photos partagées par ses membres, dont celles de Martin du point de vue de la Rive-Sud à partir de la digue de la Voie maritime. « Mon endroit préféré au monde. » Selon lui, il faudrait que les Montréalais puissent davantage profiter de leur insularité avec un plus grand accès à l’eau.

Une riche base de données

Martin vante la richesse du forum d’Agora Montréal comme « base de données » avec des archives de journaux, des demandes d’accès à l’information, des mémoires de maîtrise ou de vieilles études de prolongement de métro. « Des heures et des heures de recherche offertes gratuitement », lance-t-il.

Pour sa part, Elliot nous met au défi de trouver une autre ville dans le monde aussi « diversifiée, vivante et abordable » que Montréal. « Je ne vivrais nulle part ailleurs », conclut-il.