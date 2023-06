Jour de la Terre

Carbone zéro : arrivée des premiers immeubles résidentiels au pays

La course est lancée pour ériger les premiers immeubles résidentiels d’envergure à carbone zéro au Canada ! L’agence d’architecture et de design Lemay fait partie de l’équipe qui franchira vraisemblablement le fil d’arrivée en tête du peloton, en Ontario. Le projet, conçu principalement pour des étudiants, à Kingston, est ambitieux, cherchant à établir une nouvelle norme pour la construction de complexes résidentiels durables, tout en se préoccupant de la santé et du bien-être des futurs occupants.