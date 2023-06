L’idée de vivre en cohabitat vous séduit ? Village Urbain, le premier projet du genre à voir le jour à Montréal, accueillera les candidatures à partir du 14 juin.

Dans un cohabitat, chacun possède son propre logement, mais tous partagent des espaces collectifs comme une cuisine, un atelier et une chambre d’invités ainsi que des ressources et des activités. Établi à Lachine, non loin du fleuve Saint-Laurent, le projet comptera 58 appartements d’une à quatre chambres, de 451 pi⁠2 à 1083 pi⁠2, dont le quart sera réservé à la location à un prix en dessous du marché. Quant à ceux offerts à la vente, ils le sont à prix coûtant. Village Urbain étant un OBNL, il ne fera aucun profit sur la vente des unités, a précisé Estelle Le Roux Joky, cofondatrice et directrice générale de Village Urbain, dans La Presse, le 14 avril dernier.

Les prix de départ pour chaque type de logement sont fixés à 338 027 $, 439 205 $, 548 431 $ et 647 309 $ (taxes incluses), avec électroménagers et casiers.

Logement de choix

Pour aspirer à vivre au Village Urbain, il faut donc déposer sa candidature en remplissant un questionnaire en ligne ou en personne et en fournissant une préautorisation hypothécaire. Un comité de sélection composé d’experts en formation de communautés intentionnelles évaluera les candidatures en fonction de la motivation à vivre en cohabitat et de la volonté exprimée de respecter les règles et valeurs du Village Urbain.

Le projet, dont l’architecture est signée par Sid Lee, sera dévoilé le 8 juillet lors d’une journée conviviale, sur le terrain du futur cohabitat, pendant laquelle les ménages sélectionnés pourront réserver leur logement. Un dépôt de 5 % sera exigé. À noter que le prix de revente sera encadré.

La réservation pour les appartements en location est prévue à l’automne. La première pelletée de terre devrait avoir lieu en juillet, pour une fin de chantier prévue à la fin de 2024.